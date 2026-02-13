Морозы возвращаются: Свириденко поручила готовить генераторы, энергетики ускоряют ремонты

В Украине продолжается работа над стабилизацией энергоснабжения, особое внимание уделено наиболее пострадавшим от обстрелов регионам и подготовке к предстоящим морозам.

По словам главы правительства, энергетическая ситуация остается напряженной в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях и в столице. 2В фокусе внимания - стабилизация энергоснабжения по всей Украине", - подчеркнула Свириденко. В Киеве более 60 бригад работают над возвращением света и тепла, а в Одесской области продолжаются работы по оживлению 130 тысяч абонентов. Критическую инфраструктуру в этих регионах уже удалось подключить к сети. Подготовка к морозам Из-за прогноза сильных холодов на следующую неделю Кабинет Министров перевел профильные службы в режим повышенной готовности. Ремонтные бригады ускоряют темпы работ, чтобы максимально укрепить энергообъекты к пиковым нагрузкам. "Поручила профильным министерствам и главам ОГА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов", - сообщила премьер, добавив, что при необходимости в стране будут разворачивать дополнительные пункты несокрушимости. Фото: на совещании Кабмина обсудили вопросы стабилизации энергоснабжения по всей Украине (kmu.gov.ua)