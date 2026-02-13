ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Морозы возвращаются: Свириденко поручила готовить генераторы, энергетики ускоряют ремонты

Украина, Пятница 13 февраля 2026 21:25
UA EN RU
Морозы возвращаются: Свириденко поручила готовить генераторы, энергетики ускоряют ремонты Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Сергей Козачук

В Украине продолжается работа над стабилизацией энергоснабжения, особое внимание уделено наиболее пострадавшим от обстрелов регионам и подготовке к предстоящим морозам.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также: Конец блэкаутов в апреле? Эксперт рассказал, когда украинцы получат "временную передышку"

По словам главы правительства, энергетическая ситуация остается напряженной в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях и в столице.

2В фокусе внимания - стабилизация энергоснабжения по всей Украине", - подчеркнула Свириденко.

В Киеве более 60 бригад работают над возвращением света и тепла, а в Одесской области продолжаются работы по оживлению 130 тысяч абонентов. Критическую инфраструктуру в этих регионах уже удалось подключить к сети.

Подготовка к морозам

Из-за прогноза сильных холодов на следующую неделю Кабинет Министров перевел профильные службы в режим повышенной готовности.

Ремонтные бригады ускоряют темпы работ, чтобы максимально укрепить энергообъекты к пиковым нагрузкам.

"Поручила профильным министерствам и главам ОГА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов", - сообщила премьер, добавив, что при необходимости в стране будут разворачивать дополнительные пункты несокрушимости.

Фото: на совещании Кабмина обсудили вопросы стабилизации энергоснабжения по всей Украине (kmu.gov.ua)

Ситуация в энергосистеме

Напомним, что самая сложная ситуация со светом пока сохраняется не только в Киеве, но и в ряде других областей, где энергетики вынуждены применять ограничения из-за значительных повреждений сетей.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия выпустила по украинской энергетике огромное количество ракет и дронов, что привело к масштабным разрушениям, которые требуют длительного восстановления.

В то же время, по прогнозам экспертов, конец блэкаутов может наступить уже в апреле, когда повышение температуры воздуха и завершение отопительного сезона позволят стабилизировать систему.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины Юлия Свириденко Война в Украине Энергетики
Новости
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы