Морозы возвращаются: Свириденко поручила готовить генераторы, энергетики ускоряют ремонты
В Украине продолжается работа над стабилизацией энергоснабжения, особое внимание уделено наиболее пострадавшим от обстрелов регионам и подготовке к предстоящим морозам.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
По словам главы правительства, энергетическая ситуация остается напряженной в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях и в столице.
2В фокусе внимания - стабилизация энергоснабжения по всей Украине", - подчеркнула Свириденко.
В Киеве более 60 бригад работают над возвращением света и тепла, а в Одесской области продолжаются работы по оживлению 130 тысяч абонентов. Критическую инфраструктуру в этих регионах уже удалось подключить к сети.
Подготовка к морозам
Из-за прогноза сильных холодов на следующую неделю Кабинет Министров перевел профильные службы в режим повышенной готовности.
Ремонтные бригады ускоряют темпы работ, чтобы максимально укрепить энергообъекты к пиковым нагрузкам.
"Поручила профильным министерствам и главам ОГА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов", - сообщила премьер, добавив, что при необходимости в стране будут разворачивать дополнительные пункты несокрушимости.
Ситуация в энергосистеме
Напомним, что самая сложная ситуация со светом пока сохраняется не только в Киеве, но и в ряде других областей, где энергетики вынуждены применять ограничения из-за значительных повреждений сетей.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия выпустила по украинской энергетике огромное количество ракет и дронов, что привело к масштабным разрушениям, которые требуют длительного восстановления.
В то же время, по прогнозам экспертов, конец блэкаутов может наступить уже в апреле, когда повышение температуры воздуха и завершение отопительного сезона позволят стабилизировать систему.