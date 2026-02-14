UA

Росія пошкодила всі електростанції: Зеленський назвав, завдяки чому досі є світло

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські атаки пошкодили всі електростанції України, однак енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері протиповітряної оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Завдяки чому система працює

Попри масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури, Україна продовжує виробляти електроенергію.

"Ми досі виробляємо електроенергію завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об’єктів і всім, хто допомагає нам із ППО", - зазначив Зеленський.

Потреба в посиленні ППО

Він наголосив, що однією з найскладніших ситуацій є момент, коли підрозділи протиповітряної оборони змушені витрачати всі наявні ракети для відбиття масованих атак, а поповнення запасів затримується, попри інформацію розвідки про можливі нові удари найближчим часом.

За його словами, під час однієї з останніх масованих атак Україна використала ракети, які надійшли лише за кілька днів до цього, що підкреслює постійну потребу в додаткових поставках ППО.

Ситуація в енергосистемі

Наразі складна ситуація з електропостачанням зберігається не лише в Києві, а й у низці інших регіонів, де через значні пошкодження мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Росія здійснила масштабні удари по українській енергетиці, застосувавши велику кількість ракет і дронів, що спричинило серйозні руйнування та потребує тривалого відновлення.

Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.

БлекаутВійна в УкраїніВолодимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиМирні переговориВідключеня світла