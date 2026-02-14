Росія пошкодила всі електростанції: Зеленський назвав, завдяки чому досі є світло

Завдяки чому система працює

Попри масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури, Україна продовжує виробляти електроенергію.

"Ми досі виробляємо електроенергію завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об’єктів і всім, хто допомагає нам із ППО", - зазначив Зеленський.

Потреба в посиленні ППО

Він наголосив, що однією з найскладніших ситуацій є момент, коли підрозділи протиповітряної оборони змушені витрачати всі наявні ракети для відбиття масованих атак, а поповнення запасів затримується, попри інформацію розвідки про можливі нові удари найближчим часом.

За його словами, під час однієї з останніх масованих атак Україна використала ракети, які надійшли лише за кілька днів до цього, що підкреслює постійну потребу в додаткових поставках ППО.