Объемы огромные: Зеленский сказал, сколько генерации вывела из строя РФ

Украина, Среда 11 февраля 2026 17:59
Объемы огромные: Зеленский сказал, сколько генерации вывела из строя РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Серия недавних атак РФ на энергосистему вывела из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети. Некоторые объекты не смогут восстановить даже до начала следующего отопительного сезона.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, атаки РФ привели к ежедневному дефициту электроэнергии, который достигает 5-6 ГВт в пиковые часы нагрузки. Некоторые объекты, поврежденные терактами оккупантов, не удастся восстановить до следующего отопительного сезона.

По восстановлению того, что разрушила РФ - Зеленский призвал не дать оптимизму относительно прогресса в мирных переговорах затмить реальные проблемы финансирования, с которыми сталкивается Украина.

Сейчас сфера восстановления и сфера поддержки военного потенциала для сдерживания любого будущего нападения России требуют много денег. Без четких источников финансирования в Украине может наступить экономический шок. А для реконструкции, социальных расходов и поддержки армии в течение следующих лет нужны миллиарды долларов.

"Это потребует четкого механизма финансирования с участием Европы, поскольку даже потенциальное финансирование из замороженных активов российского центрального банка не покроет потребностей в долгосрочной перспективе", - отмечает издание.

Напомним, тем временем в Европарламенте во время дебатов приравняли "холодомор", который Россия устроила в Украине, к геноциду. Евродепутаты также призвали ввести новые санкции против РФ и увеличить поставки средств ПВО для Киева.

Отметим, что в Украине этой зимой из-за вражеских обстрелов и аномального похолодания в энергетическом секторебыл введен режим чрезвычайной ситуации. Самая сложная ситуация - до сих пор в Киеве, поскольку оккупанты совершают там теракт за терактом.

В частности, в ночь на 3 февраля российские оккупанты обстреляли энергетические объекты города, в частности Дарницкую ТЭЦ, которая обеспечивала теплоснабжение многих жилых домов и социальных учреждений.

Только 10 февраля стало известно, что в Деснянском районе Киева восстановили теплоснабжение в многоэтажках после массированного вражеского удара. До этого частично восстановили теплоснабжение в Дарницком районе. В то же время несколько домов до сих пор без отопления из-за технических проблем.

