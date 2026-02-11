Объемы огромные: Зеленский сказал, сколько генерации вывела из строя РФ

Серия недавних атак РФ на энергосистему вывела из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети. Некоторые объекты не смогут восстановить даже до начала следующего отопительного сезона.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg .

По его словам, атаки РФ привели к ежедневному дефициту электроэнергии, который достигает 5-6 ГВт в пиковые часы нагрузки. Некоторые объекты, поврежденные терактами оккупантов, не удастся восстановить до следующего отопительного сезона.

По восстановлению того, что разрушила РФ - Зеленский призвал не дать оптимизму относительно прогресса в мирных переговорах затмить реальные проблемы финансирования, с которыми сталкивается Украина.

Сейчас сфера восстановления и сфера поддержки военного потенциала для сдерживания любого будущего нападения России требуют много денег. Без четких источников финансирования в Украине может наступить экономический шок. А для реконструкции, социальных расходов и поддержки армии в течение следующих лет нужны миллиарды долларов.

"Это потребует четкого механизма финансирования с участием Европы, поскольку даже потенциальное финансирование из замороженных активов российского центрального банка не покроет потребностей в долгосрочной перспективе", - отмечает издание.