Вместо дипломов - сборка "Шахедов": чем Россия заманивает африканцев на войну

Россия активно вербует граждан африканских стран для участия в войне против Украины, маскируя это под образовательные программы и гражданское трудоустройство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

Механизмы скрытого рекрутинга

Москва использует гуманитарные инициативы для формирования лояльных сетей в более чем 30 странах Африки.

По данным разведки, по состоянию на конец 2025 года на стороне РФ воюют более 1400 африканцев. Вербовка часто происходит под видом поиска охранников или строителей, однако впоследствии людей привлекают к военным действиям.

Особое внимание уделяют женщинам в возрасте 18-22 года. Через программу "Alabuga Start" их отправляют в РФ якобы на гражданскую работу.

"Фактически - на производство военной продукции, включая БпЛА, в особой экономической зоне Алабуга", - отмечают в СВР.

Роль образования и церкви

СВР пишет, что для поиска потенциальных рекрутов Россия использует сеть центров "Русский дом", государственные медиа и образовательные стипендии.

Дополнительным инструментом влияния стала экспансия РПЦ, которая за последние годы значительно расширила свое присутствие на континенте.

"Строительство храмов, высокие зарплаты духовенству и дистанционное обучение в семинариях работают как канал формирования лояльных сетей и распространения пророссийских нарративов о 'традиционных ценностях'", - подчеркивают в разведке.

Реакция в мире

В СВР добавили, что правительства Кении, ЮАР, Нигерии и других стран уже обвинили Москву в массовой вербовке их граждан.

В ближайшее время эти государства планируют усилить контроль за агентствами по трудоустройству и ограничить работу российских культурных центров.