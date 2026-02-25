РФ вербует африканцев на войну обманом: в МИД назвали масштабы
В рядах российской армии в войне против Украины участвуют более 1700 граждан из африканских стран.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ганы Самюэлем Окудзето Аблаквой в Киеве.
РФ вербует граждан Африки
По словам главы украинского МИД, Россия активно привлекает жителей Африки к участию в войне, используя различные схемы вербовки.
"По нашим данным, на сегодня воюет более 1780 граждан с африканского континента в российской армии. То есть речь идет о наемниках", - заявил Сибига.
Он отметил, что участие в боевых действиях на стороне РФ принимают граждане по меньшей мере 36 африканских государств.
Часть наемников погибла или попала в плен
Министр сообщил, что значительное количество таких наемников уже погибло на фронте. Также часть из них украинские военные взяли в плен.
По мнению Сибиги, использование иностранных граждан в войне является серьезным вызовом и свидетельствует о попытках Кремля расширить круг участников конфликта.
Украина сотрудничает с африканскими странами
Глава МИД подчеркнул, что Россия часто прибегает к мошенническим схемам, чтобы втянуть людей в войну.
"РФ мошенническим способом затягивает этих граждан в войну. Очень важно противодействовать этому - разоблачать схемы и не давать втягивать своих граждан в чужую войну", - подчеркнул он.
По словам Сибиги, Киев уже обсуждал проблему с представителями африканских стран. Некоторые государства приняли решение усилить ответственность за наемничество, а также договорились с Украиной о совместных информационных кампаниях, направленных на предотвращение вербовки.
Он отметил, что Украина планирует и в дальнейшем координировать действия с африканскими партнерами, чтобы противодействовать привлечению их граждан к войне на стороне России и остановить вербовочные схемы.
Россия вербует иностранцев
Ранее правительство Индии сообщило по меньшей мере о 200 случаях вербовки граждан страны российскими рекрутерами для участия в войне против Украины. По официальной информации, по меньшей мере 26 индийцев погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.
В то же время Министерство иностранных дел Украины призвало страны Африки усилить меры противодействия российским схемам вербовки, которые привлекают молодежь из разных государств континента к войне.
