ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ вербует африканцев на войну обманом: в МИД назвали масштабы

Украина, Среда 25 февраля 2026 14:15
UA EN RU
РФ вербует африканцев на войну обманом: в МИД назвали масштабы Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В рядах российской армии в войне против Украины участвуют более 1700 граждан из африканских стран.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ганы Самюэлем Окудзето Аблаквой в Киеве.

Читайте также: В России появился стоп-лист стран для вербовки на войну против Украины

РФ вербует граждан Африки

По словам главы украинского МИД, Россия активно привлекает жителей Африки к участию в войне, используя различные схемы вербовки.

"По нашим данным, на сегодня воюет более 1780 граждан с африканского континента в российской армии. То есть речь идет о наемниках", - заявил Сибига.

Он отметил, что участие в боевых действиях на стороне РФ принимают граждане по меньшей мере 36 африканских государств.

Часть наемников погибла или попала в плен

Министр сообщил, что значительное количество таких наемников уже погибло на фронте. Также часть из них украинские военные взяли в плен.

По мнению Сибиги, использование иностранных граждан в войне является серьезным вызовом и свидетельствует о попытках Кремля расширить круг участников конфликта.

Украина сотрудничает с африканскими странами

Глава МИД подчеркнул, что Россия часто прибегает к мошенническим схемам, чтобы втянуть людей в войну.

"РФ мошенническим способом затягивает этих граждан в войну. Очень важно противодействовать этому - разоблачать схемы и не давать втягивать своих граждан в чужую войну", - подчеркнул он.

По словам Сибиги, Киев уже обсуждал проблему с представителями африканских стран. Некоторые государства приняли решение усилить ответственность за наемничество, а также договорились с Украиной о совместных информационных кампаниях, направленных на предотвращение вербовки.

Он отметил, что Украина планирует и в дальнейшем координировать действия с африканскими партнерами, чтобы противодействовать привлечению их граждан к войне на стороне России и остановить вербовочные схемы.

Россия вербует иностранцев

Ранее правительство Индии сообщило по меньшей мере о 200 случаях вербовки граждан страны российскими рекрутерами для участия в войне против Украины. По официальной информации, по меньшей мере 26 индийцев погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.

В то же время Министерство иностранных дел Украины призвало страны Африки усилить меры противодействия российским схемам вербовки, которые привлекают молодежь из разных государств континента к войне.

Подробнее о том, как граждане африканских стран попадают на фронт, оказываются в плену и что рассказывают о россиянах, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Африка Гана
Новости
Зеленский раскрыл детали новых переговоров: сначала США, потом Россия
Зеленский раскрыл детали новых переговоров: сначала США, потом Россия
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ