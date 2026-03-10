Кремль изменил подход к набору африканцев на войну, создав "черные списки"
Несмотря на кремлевскую риторику о "дружбе с Африкой", РФ эксплуатирует уязвимую молодежь континента как ресурс для войны. Впрочем, не все африканские страны закрывают глаза на вербовку своих мужчин, поэтому Москва и создала черные списки для таких случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Если раньше речь шла преимущественно о полулегальных схемах и неофициальных каналах - закрытые группы в мессенджерах, подставные компании, посредники по трудоустройству и т.д., то теперь все чаще роль рекрутинговых центров выполняют дипломатические и культурные представительства рф на континенте", - сообщили в ЦПИ.
Как оказалось, уже идентифицировано более 1400 граждан африканских стран, которые воевали на стороне РФ. Подтверждена гибель по меньшей мере 316 человек, причем значительная часть из них погибла менее чем через месяц после попадания на фронт.
Сообщается, что многих из них ввели в заблуждение на этапе отбора, обещая работу в гражданской сфере.
"После резкой реакции правительств в отдельных африканских странах, Россия прекратила вербовку их граждан, сформировав неофициальный "черный список" государств. Зато набор продолжается в других странах континента", - добавили в центре.
Напомним, в МИД Украины сообщили в конце февраля, что Россия очень часто вербует молодежь африканских стран на войну с Украиной обманом. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, проведя встречу с коллегой из Ганы Самюэлем Окудзето Аблаквой.
Также накануне сообщалось, как Кремль вербует на войну африканцев обманом. Оказалось, что мужчинам обещают по 25 тысяч долларов и дальнейшее служение у себя на Родине.
В реальности многие не доживают до выплат, а еще значительная часть африканцев организовывает побеги.