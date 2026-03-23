Россия готовит массированный удар: Зеленский дал распоряжение ПВО

Российские оккупанты могут готовить новый массированный удар по Украине. На это указывает информация разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства попросил украинцев обращать внимание на воздушные тревоги.

"Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину", - подчеркнул Зеленский.

Слухи о новом ударе

Стоит заметить, что предупреждение об угрозе нового массированного удара российских оккупантов сегодня, 23 марта, обнародовали мониторинговые каналы.

Также появились слухи, что солдаты РФ могут атаковать железнодорожный вокзал Киева. Это якобы одна из приоритетных целей.

В ответ на такую информацию в УЗ подчеркнули, что киевский вокзал является приоритетной целью для россиян с начала полномасштабной войны. В компании призвали украинцев сохранять спокойствие.