Россияне дроном попали в автобусную остановку в Одесской области: ранены два человека
Вечером понедельника, 23 марта, российская армия атаковала БПЛА Одесский район. Один из беспилотников попал в остановку общественного транспорта, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.
"Вечером российская армия в очередной раз нанесла массированный удар беспилотниками по мирной Одесской области. Один из дронов попал в автобусную остановку в Одесском районе", - отметил он.
В результате удара пострадали два человека - 18-летняя девушка и 51-летний мужчина. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Также в результате атаки повреждены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.
На местах работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.
Напомним, в ночь на 22 марта российские войска совершили массированную воздушную атаку на Одесскую область.
Под ударами оказались жилые дома и объекты портовой инфраструктуры.