"Шахеды" массированно накрыли пригород Одессы: повреждены дома и склад в порту

В ночь на 22 марта российские оккупанты устроили массированную воздушную атаку на Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома и портовая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

По предварительным данным ОВА, погибших и пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, продолжается фиксация последствий и ликвидация повреждений.

Кроме того, получил повреждения склад на территории порта.

Под обстрелом оказались жилые дома в пригороде Одессы, а также портовая инфраструктура. Из-за падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты окна.

Атаки на порты Одессы и области

Армия РФ систематически атакует порты в Одесской области дронами и ракетами, что приводит к разрушению инфраструктуры и росту рисков для гражданского судоходства.

Как сообщал вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в 2026 году интенсивность таких атак существенно возросла.

Если за весь 2025 год было зафиксировано около 150 ударов, то в этом году их количество уже превысило 180. Враг все чаще использует массированные атаки и увеличивает количество беспилотников. В то же время эффективность работы ПВО выросла на 25-35%.

Так, в ночь на 20 марта в результате атаки дронами был поврежден один из портов региона - пострадали два гражданских судна под флагами Палау и Барбадоса, а также подверглась разрушениям портовая инфраструктура. Из-за обстрела возникли пожары.

Еще раньше российские войска нанесли удары по двум портам Одесской области, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Также были повреждены административные здания, грузы и объекты портовой инфраструктуры.