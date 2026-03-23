"Шахеды" массированно накрыли пригород Одессы: повреждены дома и склад в порту

08:36 23.03.2026 Пн
2 мин
Враг атаковал регион ударными беспилотниками
aimg Ірина Глухова
"Шахеды" массированно накрыли пригород Одессы: повреждены дома и склад в порту Фото: в пригороде Одессы в результате атаки БпЛА повреждены дома и портовая инфраструктура (facebook.com DSNSCV)

В ночь на 22 марта российские оккупанты устроили массированную воздушную атаку на Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома и портовая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

Читайте также: Россия увеличила интенсивность атак на два украинских порта, - Кулеба

По его словам, враг атаковал регион ударными беспилотниками.

"Гражданская инфраструктура Одесской области снова подверглась массированной атаке вражеских дронов", - отметил он.

Под обстрелом оказались жилые дома в пригороде Одессы, а также портовая инфраструктура. Из-за падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты окна.

Кроме того, получил повреждения склад на территории порта.

По предварительным данным ОВА, погибших и пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, продолжается фиксация последствий и ликвидация повреждений.

Атаки на порты Одессы и области

Армия РФ систематически атакует порты в Одесской области дронами и ракетами, что приводит к разрушению инфраструктуры и росту рисков для гражданского судоходства.

Как сообщал вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в 2026 году интенсивность таких атак существенно возросла.

Если за весь 2025 год было зафиксировано около 150 ударов, то в этом году их количество уже превысило 180. Враг все чаще использует массированные атаки и увеличивает количество беспилотников. В то же время эффективность работы ПВО выросла на 25-35%.

Так, в ночь на 20 марта в результате атаки дронами был поврежден один из портов региона - пострадали два гражданских судна под флагами Палау и Барбадоса, а также подверглась разрушениям портовая инфраструктура. Из-за обстрела возникли пожары.

Еще раньше российские войска нанесли удары по двум портам Одесской области, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Также были повреждены административные здания, грузы и объекты портовой инфраструктуры.

Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО