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Игнат рассказал об особенностях ночной атаки на Киев

11:46 02.07.2026 Чт
2 мин
Это была одна из самых масштабных атак на Киев
aimg Татьяна Степанова
Игнат рассказал об особенностях ночной атаки на Киев Фото: начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
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Во время ночной массированной атаки на Киев 2 июля Россия применила 28 баллистических ракет, перехватывать которые могут только системы Patriot.

Как сообщает РБК-Украина , об этом начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире Ранок.LIVЕ.

По его словам, это была одна из самых масштабных атак на столицу. Россия применила 28 баллистических ракет.

Среди применяемого вооружения были ракеты "Искандер-М", "Циркон", а также зенитные ракеты С-400, которые российские войска используют для ударов по наземным целям.

Игнат подчеркнул, что именно баллистические ракеты остаются самым большим вызовом для украинского ПВО, ведь перехватывать их способны только комплексы Patriot.

В то же время, эффективность уничтожения крылатых ракет остается почти 100%, а беспилотников - более 90%.

Массированная атака на Киев

Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила новую массированную атаку на Украину. Основное направление удара - Киев.

В этот раз враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов.

По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 570 средств воздушного нападения: 496 ударных беспилотников и 74 ракеты разных типов.

В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры в семи районах Киева.

ГСЧС обнародовала фотографии последствий , на которых задокументирована ликвидация масштабных пожаров в жилых многоэтажках, частном секторе и на складских объектах.

В частности, в Шевченковском районе вспыхнуло трехэтажное нежилое здание - подстанция скорой медицинской помощи.

Всего в Киеве зафиксировано повреждение и разрушение более чем на 30 локациях во всех районах столицы. Есть значительные прямые попадания в жилые дома. Уже известно более 10 погибших и почти 90 пострадавших. Под завалами до сих пор ищут людей.

Кроме того, в части Киева после атаки исчез свет.

Все детали атаки, данные о жертвах и пострадавших - в материале РБК-Украина.

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