Игнат рассказал об особенностях ночной атаки на Киев

Во время ночной массированной атаки на Киев 2 июля Россия применила 28 баллистических ракет, перехватывать которые могут только системы Patriot.

Как сообщает РБК-Украина , об этом начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире Ранок.LIV Е .

По его словам, это была одна из самых масштабных атак на столицу. Россия применила 28 баллистических ракет.

Среди применяемого вооружения были ракеты "Искандер-М", "Циркон", а также зенитные ракеты С-400, которые российские войска используют для ударов по наземным целям.



Игнат подчеркнул, что именно баллистические ракеты остаются самым большим вызовом для украинского ПВО, ведь перехватывать их способны только комплексы Patriot.

В то же время, эффективность уничтожения крылатых ракет остается почти 100%, а беспилотников - более 90%.