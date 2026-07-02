В части Киева после атаки исчез свет

Непогода ночью оставила без света почти 70 населенных пунктов сразу в четырех областях, а утром добавились новые обесточения после массированной атаки врага. В частности, отключения зафиксированы и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

Новые обесточивания после массированной атаки

Ночью и утром враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку, целью которой стали и объекты энергетической инфраструктуры.

Самая сложная ситуация утром сложилась в Сумской области - там без света осталось наибольшее количество потребителей. Новые обесточивания также зафиксировали в:

Киеве;

Донецкая область;

Харьковской области;

Запорожская область.

Там, где разрешают условия безопасности, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики стараются как можно быстрее восстановить подачу света всем абонентам.

Фото: Укрэнерго о состоянии энергосети (t.me/Ukrenergо)

Рациональное потребление уменьшает риск того, что придется вводить вынужденные ограничения света.

Непогода оставила без света четыре области

Из-за грозы и порывов ветра утром полностью или частично без света оставались около 70 населенных пунктов сразу в четырех областях:

Закарпатской;

Львовской;

Черниговской;

Киевской.

Тем временем количество пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 86 человек, 13 из них погибли . Спасатели до сих пор ищут людей под завалами поврежденных домов.