В части Киева после атаки исчез свет
Непогода ночью оставила без света почти 70 населенных пунктов сразу в четырех областях, а утром добавились новые обесточения после массированной атаки врага. В частности, отключения зафиксированы и в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
Новые обесточивания после массированной атаки
Ночью и утром враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку, целью которой стали и объекты энергетической инфраструктуры.
Самая сложная ситуация утром сложилась в Сумской области - там без света осталось наибольшее количество потребителей. Новые обесточивания также зафиксировали в:
- Киеве;
- Донецкая область;
- Харьковской области;
- Запорожская область.
Там, где разрешают условия безопасности, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики стараются как можно быстрее восстановить подачу света всем абонентам.
Фото: Укрэнерго о состоянии энергосети (t.me/Ukrenergо)
Рациональное потребление уменьшает риск того, что придется вводить вынужденные ограничения света.
Непогода оставила без света четыре области
Из-за грозы и порывов ветра утром полностью или частично без света оставались около 70 населенных пунктов сразу в четырех областях:
- Закарпатской;
- Львовской;
- Черниговской;
- Киевской.
Тем временем количество пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 86 человек, 13 из них погибли . Спасатели до сих пор ищут людей под завалами поврежденных домов.
Напомним, из-за повреждения контактной сети и отсутствия электроснабжения в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
Часть троллейбусов и трамваев пустили по другим путям.