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Дома в огне и разрушенные многоэтажки: ГСЧС показала последствия обстрела Киева

06:19 02.07.2026 Чт
2 мин
Что происходит на местах падения обломков?
aimg Екатерина Коваль
Дома в огне и разрушенные многоэтажки: ГСЧС показала последствия обстрела Киева Фото: работа спасателей на местах попадания в Киеве (t.me/dsns_telegram)
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В результате массированного удара по Киеву в ночь на 2 июля повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в семи районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Ведомство обнародовало кадры из мест ликвидации последствий российской атаки. В Шевченковском районе зафиксировано тушение пожара на общей кровле 7-этажного жилого дома и здания гостиницы.

Фото: ликвидация последствий российской атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

Также спасатели работают в жилой пятиэтажке, где возникло возгорание на площади 300 квадратных метров. Кроме того, задокументированы разрушения еще одной пятиэтажки и пожар в трехэтажном нежилом здании.

В Дарницком районе зафиксированы частичные разрушения жилых пяти- и девятиэтажек, повреждение верхних этажей 16-этажного дома, а также разрушение частных домов.

Фото: ГСЧС работают на месте попадания российского оружия в гражданскую инфраструктуру (t.me/dsns_telegram)

В Печерском районе зафиксированы повреждения жилой девятиэтажки и пожар на площади 200 квадратных метров в пределах первого и второго этажей. Согласно сообщению, на этой локации чрезвычайники спасли одного человека.

В Оболонском районе случился пожар на территории складской площадки. Оттуда люди самостоятельно принесли пострадавшего в ближайшее пожарное подразделение, где сотрудники ГСЧС оказывают ему первую медицинскую помощь.

Фото: спасатели ГСЧС помогают пострадавшим в результате попаданий (t.me/dsns_telegram)

Кроме того, ГСЧС показала последствия возгорания на техническом этаже 16-этажного дома в Голосеевском районе.

В Святошинском районе зафиксировано повреждение двух частных жилых домов, а в Деснянском - повреждение жилой девятиэтажки. На всех локациях работают необходимые службы.

Напомним, в ночь на 2 июля российские войскананесли очередной массированный комбинированный удар по Киеву. Для поражения целей враг одновременно применил несколько типов вооружения: ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые ракеты разного базирования.

Накануне президент Владимир Зеленский, опираясь на данные украинской разведки, публично предупредил о подготовке врага к масштабному ночному удару и призвал граждан строго соблюдать правила безопасности.

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