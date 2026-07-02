ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Число пострадавших в Киеве возросло до около 90, погибших - 13

09:36 02.07.2026 Чт
2 мин
Цифра может быть не окончательной
aimg Елена Чупровская
Число пострадавших в Киеве возросло до около 90, погибших - 13 Фото: последствия удара по Киеву показали в ГСЧС (t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате атаки на Киев 2 июля количество пострадавших возросло до 86 человек, погибших уже 13. Спасатели до сих пор ищут людей под завалами поврежденных жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Украины Юлии Свириденко и мэра Киева Виталия Кличко.

По состоянию на данный момент в столице зафиксировано 13 погибших. Общее количество пострадавших возросло до 86 человек, среди них двое детей.

70 из пострадавших госпитализированы.

Масштаб разрушений

Враг попал по меньшей мере в 20 жилых домов прямыми попаданиями. Всего в результате обстрела в городе повреждено еще около сотни зданий.

Число пострадавших в Киеве возросло до около 90, погибших - 13Фото: последствия атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

Спасатели ГСЧС продолжают работу на 15 локациях, разбирая завалы. Премьер-министр Юлия Свириденко добавила, что под руинами до сих пор могут оставаться люди.

Операция в Дарницком районе

Отдельно в Дарницком районе, где разрушена часть многоэтажки, идет поисково-спасательная операция в одном из поврежденных домов.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что утром 2 июля в городе также зафиксировали повреждение медицинского учреждения и гостиницы в центре Киева, где из-за обломков пострадали медики. Огонь также охватил крыши нескольких многоэтажек в разных районах столицы.

ГСЧС обнародовала кадры ликвидации последствий атаки, показав масштаб пожаров и разрушений сразу в семи районах Киева. Спасатели также сообщили, что спасли человека из-под завалов в Печерском районе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Обстрел Киева Атака дронов Ракетная атака
Новости
Повреждены дома, пожары и жертвы: все об обстреле Киева
Повреждены дома, пожары и жертвы: все об обстреле Киева
Аналитика
"Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака