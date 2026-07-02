Ігнат розповів про особливості нічної атаки на Київ

Під час нічної масованої атаки на Київ 2 липня Росія застосувала 28 балістичних ракет, перехоплювати які можуть лише системи Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна , про це начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі Ранок.LIVE .

За його словами, це була одна з наймасштабніших атак на столицю. Росія застосувала 28 балістичних ракет.

Серед застосованого озброєння були ракети "Іскандер-М", "Циркон", а також зенітні ракети С-400, які російські війська використовують для ударів по наземних цілях.



Ігнат наголосив, що саме балістичні ракети залишаються найбільшим викликом для української ППО, адже перехоплювати їх здатні лише комплекси Patriot.

Водночас ефективність знищення крилатих ракет залишається майже 100%, а безпілотників - понад 90%.