Ігнат розповів про особливості нічної атаки на Київ
Під час нічної масованої атаки на Київ 2 липня Росія застосувала 28 балістичних ракет, перехоплювати які можуть лише системи Patriot.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі Ранок.LIVE.
За його словами, це була одна з наймасштабніших атак на столицю. Росія застосувала 28 балістичних ракет.
Серед застосованого озброєння були ракети "Іскандер-М", "Циркон", а також зенітні ракети С-400, які російські війська використовують для ударів по наземних цілях.
Ігнат наголосив, що саме балістичні ракети залишаються найбільшим викликом для української ППО, адже перехоплювати їх здатні лише комплекси Patriot.
Водночас ефективність знищення крилатих ракет залишається майже 100%, а безпілотників - понад 90%.
Масована атака на Київ
Нагадаємо, у ніч на 2 липня Росія здійснила нову масовану атаку на Україну. Основний напрямок удару - Київ.
Цього разу ворог застосував ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів, а також сотні ударних дронів.
За даними Повітряних сил, загалом було зафіксовано 570 засобів повітряного нападу: 496 ударних безпілотників та 74 ракети різних типів.
Внаслідок атаки зафіксовані масштабні руйнування цивільної інфраструктури у семи районах Києва.
ДСНС оприлюднила фотографії наслідків, на яких задокументовано ліквідацію масштабних пожеж у житлових багатоповерхівках, приватному секторі та на складських об'єктах.
Зокрема, у Шевченківському районі спалахнула триповерхова нежитлова будівля - підстанція швидкої медичної допомоги.
Загалом у Києві зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах столиці. Є значні прямі влучання у житлові будинки. Вже відомо про понад 10 загиблих та майже 90 постраждалих. Під завалами досі шукають людей.
Окрім того, у частині Києва після атаки зникло світло.
Усі деталі атаки, дані про жертв та постраждалих - у матеріалі РБК-Україна.