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Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский

16:49 14.08.2026 Пт
2 мин
Глава государства также назвал ключевой вопрос для обороны страны на осень и зиму
aimg Валерий Ульяненко
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Украинская разведка выяснила планы страны-агрессора и Украина уже готовит противодействие и контрмеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах проведения Ставки, в рамках которой определили основные дефициты и потребности для развития оружия, ускорения производства ударных средств и новых типов защитного оружия, в частности реактивных перехватчиков.

Президент подчеркнул, что ключевым вопросом является финансирование, необходимое для Сил обороны и безопасности Украины на осенне-зимний период.

"Разведки предоставили обновленную информацию о планах России - готовим противодействие и наши асимметричные контрмеры", - отметил Зеленский.

"Дальнобойные санкции" против РФ

Он добавил, что продолжается анализ результатов "дальнобойных санкций" против России, а также санкций средней дальности.

"Определенный план санкций выполняется, и оперативно корректируем приоритеты так, чтобы возможности Украины на 100% соответствовали необходимости достичь всех целей нашего плана санкций", - заявил глава государства.

Президент также получил доклад от секретаря СНБО Игоря Клименко по поводу направлений, требующих дополнительного внимания.

Кроме того, был доклад спецслужб о состоянии выполнения точечных операций по коллаборантам на временно оккупированной территории, в частности в Севастополе, которые участвуют в обстрелах Украины.

Напомним, вчера украинский президент заявил, что большее вовлечение США поможет вернуть страну-агрессор к мирным переговорам.

По его словам, именно активная позиция Вашингтона является реальным способом склонить российское руководство к полноценному диалогу по завершению войны.

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