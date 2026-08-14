Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский

Украинская разведка выяснила планы страны-агрессора и Украина уже готовит противодействие и контрмеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах проведения Ставки, в рамках которой определили основные дефициты и потребности для развития оружия, ускорения производства ударных средств и новых типов защитного оружия, в частности реактивных перехватчиков.

Президент подчеркнул, что ключевым вопросом является финансирование, необходимое для Сил обороны и безопасности Украины на осенне-зимний период.

"Разведки предоставили обновленную информацию о планах России - готовим противодействие и наши асимметричные контрмеры", - отметил Зеленский.

"Дальнобойные санкции" против РФ

Он добавил, что продолжается анализ результатов "дальнобойных санкций" против России, а также санкций средней дальности.

"Определенный план санкций выполняется, и оперативно корректируем приоритеты так, чтобы возможности Украины на 100% соответствовали необходимости достичь всех целей нашего плана санкций", - заявил глава государства.

Президент также получил доклад от секретаря СНБО Игоря Клименко по поводу направлений, требующих дополнительного внимания.

Кроме того, был доклад спецслужб о состоянии выполнения точечных операций по коллаборантам на временно оккупированной территории, в частности в Севастополе, которые участвуют в обстрелах Украины.