Баллистика прорвалась. РФ запустила 570 целей, почти все "Искандеры" и "Цирконы" прилетели
Ночью 2 июля Россия совершила новую массированную атаку на Украину. Основное направление удара - Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Чем атаковала Россия
В этот раз враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов.
По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 570 средств воздушного нападения, в том числе:
- 496 ударных беспилотников разных типов (Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль", дроны-имитаторы "Пародия");
- 24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;
- 34 крылатые ракеты Х-101;
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 4 противокорабельные ракеты "Циркон";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Как отработала ПВО
По состоянию на 09:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 524 воздушных целей, среди которых:
- 4 баллистические ракеты;
- 32 крылатые ракеты Х-101;
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 476 беспилотников разных типов.
Последствия атаки РФ 2 июля
По предварительной информации, зафиксировано:
- попадания 25 баллистических ракет и 12 ударных беспилотников на 33 локациях;
- падение обломков сбитых дронов на 18 локациях.
В Воздушных силах добавили: информация о нескольких ракетах еще уточняется.
До сих пор в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских ударных БПЛА. ПС ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Как сообщало ранее РБК-Украина, в Киеве резко растет количество погибших и пострадавших после ночной атаки РФ 2 июля.
В ГСЧС показали первые фото ликвидации последствий атаки, на них зафиксированы масштабы пожаров и разрушений сразу в семи районах столицы.
Также утром власти города заявили о повреждении медицинского учреждения и гостиницы в центре Киева.