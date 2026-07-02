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Россияне попали в подстанцию скорой помощи в Киеве, есть раненые медики

03:12 02.07.2026 Чт
1 мин
Один из раненых в тяжелом состоянии
aimg Екатерина Коваль
Россияне попали в подстанцию скорой помощи в Киеве, есть раненые медики Фото: спасатели ГСЧС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Во время ночной атаки на столицу 2 июля российские войска повредили здание, в котором размещалась одна из подстанций скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

По информации городского головы, среди раненых в Шевченковском районе – медицинские работники и водители подстанции.

Один из пострадавших парамедиков находится в крайне тяжелом состоянии.

Россия совершает многоэтапную атаку на Киев с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет.

Ранее президент Владимир Зеленский, опираясь на данные разведки, предупредил о высокой вероятности массированного удара этой ночью и призвал граждан неукоснительно соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.

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