Россияне попали в подстанцию скорой помощи в Киеве, есть раненые медики

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Во время ночной атаки на столицу 2 июля российские войска повредили здание, в котором размещалась одна из подстанций скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

По информации городского головы, среди раненых в Шевченковском районе – медицинские работники и водители подстанции. Один из пострадавших парамедиков находится в крайне тяжелом состоянии. Россия совершает многоэтапную атаку на Киев с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет.