Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Электромоторы для дронов разрабатывают и производят в Украине, постепенно наращивая уровень локализации.

О том, когда "дип-страйки" откажутся от ДВС, почему двигатели для дронов-перехватчиков должны быть мощными и выносливыми и о том, чего стоило собрать квалифицированную команду – в интервью РБК-Украина рассказал СЕО Motor-G Алексей Гребень.

Главное: Компания с самого начала решила взять курс на максимальную локализацию . Но первое время комплектующие заказывали преимущественно из Китая.

. Но первое время комплектующие заказывали преимущественно из Китая. Инженеры компании борются за проценты эффективности, буквально за каждый процент . При этом дизайн моторов и их компонентов – собственная разработка.

. При этом дизайн моторов и их компонентов – собственная разработка. Двигатели для дронов-перехватчиков имеют ряд особенностей . Так, мотор для перехватчика должен выдавать наилучшую эффективность на своем максимальном нагружении.

. Так, мотор для перехватчика должен выдавать наилучшую эффективность на своем максимальном нагружении. Дип-страйк дроны в будущем смогут перейти на электротягу. Но это в большей степени будет зависеть даже не столько от производителей моторов, сколько от аккумуляторов.

Есть ли компоненты из Китая

– Расскажите, чем занималась ваша компания раньше, и как вы начали выпускать моторы для дронов?

– Компания Motor-G создана уже во время полномасштабного вторжения – в марте 2025 года. Но идейно над проектом мы начали работать еще с 2023-го. То есть, в 2023 году появилась идея производить "моторчики".

И появилась она очень просто. Мой гражданский бизнес (вентиляция и кондиционирование), которым я тогда занимался, отошел на второй план, потому что в ситуации полномасштабного вторжения все же хотелось быть более полезным. В 2023 году уже чувствовалось, что появилось много дронов, поэтому идея была логичной – делать для них моторы.

– Где вы берете компонентную базу – это Европа или Китай?

– Мы с самого начала решили брать курс на максимальную локализацию. Но начинали с того, что покупали большинство компонентов в Китае, и потом локализовывали то, что могли локализовать.

Какие-то компоненты мы сразу брали только украинские, например, медный провод – мы никогда не использовали другой, кроме украинского. Вообще, процесс локализации не имеет конца, потому что у нас постоянно растут мощности, нам постоянно не хватает подрядчиков, а нам хочется выпускать еще больше, чтобы покрывать спрос.

Фото: моторы для дронов полностью разрабатываются украинской командой (пресс-служба компании)

Мы все еще импортируем из-за границы определенные компоненты, особенно из Китая. К примеру, магниты. Хотя у нас сегодня на тестировании есть партия магнитов из "некитайского" сырья, большинство все равно идут из Китая. В альтернативных вариантах и цена выше, и есть вопросы по доступности, потому что нам нужны уже существенные объемы этих магнитов, не каждый европейский производитель может вообще выдавать такие мощности.

Также у нас есть внутреннее убеждение, что необходимо в целях безопасности отойти от Китая. Хотя у нас есть отдельные заказчики, которые понимают ценность моторов из украинских компонентов, сегодня в Украине остается спрос на дешевые, качественные и быстрые решения, и неважно, откуда на них магниты, провод или подшипники. Иностранные партнеры больше задумываются о таких вещах.

В целом, на сегодняшний день около 85% компонентов мотора могут быть локализованы в Украине. Например, у нас есть моторы, у которых корпус, статор, медный провод, силиконовый провод и ряд других компонентов изготовлены в Украине, а это уже почти весь мотор. Но это касается не всех моторов и не во всех случаях.

Кадровые и технологические вызовы

– Какие основные вызовы при создании электромоторов?

– У нас две основные цели – это качество и эффективность. Мы понимаем, куда идут наши моторы, мы сами максимально заинтересованы, чтобы они летели, как надо, и выполняли свою задачу. К тому же, если мотор более эффективен, то на нем можно прилететь дальше, либо он может при том же потреблении энергии нести больший вес, либо лететь быстрее.

Сегодня мы уже боремся за проценты эффективности, а если точнее, то буквально за каждый процент. С самого начала мы делали собственный дизайн моторов, собственные электромеханические просчеты, подбирали правильный материал, толщину магнита, силу магнита, провод, воздушный зазор и т.д.

Мы искренне радуемся тому, что все наше сообщество на этом рынке объединено вокруг одного большого дела и движется в общем направлении развития и локализации. За последние годы мы все вместе развили настоящую экосистему производителей, реагируя на запрос.

Над шумностью мы не работаем, и насколько я вижу, не работает никто. Дело в том, что основной шум создает не мотор, а пропеллер. То есть 90% шума дрона – это звук от перемещения воздуха. И тут хочешь не хочешь, если ты двигаешься, то создаешь шум. Если придумают бесшумный пропеллер, это будет интересная история.

– Где вы берете кадры для довольно узкого направления разработок?

– Мне приятно, ведь вы оценили, что делать мотор – это не легче, чем делать дрон, а в некоторых случаях и тяжелее. Я всегда говорю, что создать мобильный телефон проще, чем создать процессор. У нас в этом плане несколько вызовов.

Во-первых, мы очень долго и кропотливо собирали нашу R&D-команду, потому что на рынке есть буквально единицы людей, имеющих квалификацию разработать мотор с нуля, спроектировать его электромеханические характеристики на компьютере и в дальнейшем его улучшить. Большинство все-таки идет путем реинжиниринга, просто повторяя чужие решения.

Фото: построение квалифицированной команды заняло не один год (пресс-служба компании)

Вторая история – это технологии. Потому что такие электромоторы раньше не производились в Украине. Мы не единственные, кто прошел этот путь. Но ты не найдешь на рынке технолога, который уже запускал такую технологию.

– Моторы для дронов-перехватчиков – это отдельная позиция на вашем сайте. В чем их особенности?

– Мы в какой-то момент почувствовали, что появляется спрос на перехватчики, потому что нам часто начали клиенты звонить и спрашивать определенные нестандартные характеристики моторов. И мы почти сразу начали понимать, для чего именно моторы заказчики просят.

Мотор для перехватчика должен выдавать наилучшую эффективность на своем максимальном нагружении. То есть, когда ты даешь "полный газ", он должен быть максимально эффективен именно в том режиме, "есть" меньше батареи, чтобы он при большой нагрузке мог пролететь максимально долго.

Для сравнения, обычный дрон летит свои 10-20 километров на 50% газа примерно. А вот перехватчик почти все время летит на 70-80% газа, и ускоряется до 100%. Мы уже знали, какие пропеллеры лучше всего подходят именно для перехватчиков. И мы создавали мотор под этот пропеллер.

У нас есть сравнительные испытания, где мотор для перехватчика во многих режимах почти на 20% эффективнее, чем обычный мотор.

– Расскажите о моторах для самолетных дронов. Речь о разведчиках или ударных дронах?

– На сегодняшний день мы перекрыли 80% типоразмеров моторов, которые используются в "самолетных" дронах, от маленьких "фотолетов" до больших ударных и разведывательных.

Интересно, что исторически мы начинали с мотора для "самолетика", потом активнее работали с FPV, а в последнее время спрос на "самолетные" моторы начал расти, и мы не отказываемся от этого направления.

Электрические моторы против бензина

– Не думали ли вы заняться бензиновыми моторами для дронов?

– Нет, не думали. Точнее, думали, что этим не стоит заниматься. Объясню почему. У нас есть стратегия по развитию именно в электромоторах, и она охватывает гигантский объем работы.

Мы точно еще годы и годы будем заниматься электрическими двигателями, здесь у нас есть экспертиза, и нет смысла перескакивать, тем более, что там абсолютно другая экспертиза, которую так же надо собирать с нуля.

– Могут ли в будущем "дип-страйки" стать электрическими?

– Это, кстати, интересная история. Мне кажется, что смогут, но это будет зависеть даже не столько от нас, сколько от аккумуляторов. То есть в момент, когда плотность аккумуляторов станет в разы выше, дальность точно будет увеличиваться, потому что у электрических моторов есть ряд преимуществ, например, нет тепловой сигнатуры, как от ДВС.

При нормальной работе температура электромотора может быть 30-40 градусов. Плюс простота запуска, легкость этой конструкции. Единственный огромный минус – это то, что аккумуляторы весят много, и чем дальше тебе надо лететь, тем дольше тебе их надо нести. А они, в отличие от топлива, не уменьшаются со временем. Ты как несешь эти 10 килограммов, так и несешь до конца.

В то же время ДВС на маленькой дистанции абсолютно неудобно использовать. Потому что у него так же есть определенный минимальный размер, минимальный вес, для него нужен бак и обслуживание. На сегодняшний день так сложилось, что до определенных дистанций идут электрические моторы, а дальше идут ДВС.

Фото: ключевой недостаток ДВС на дронах – тепловой след (пресс-служба компании)

В то же время, если в какой-то момент у электродвигателя будет преимущество, чтобы лететь на 100 км, мы это действительно будем использовать.

Экспорт и новые разработки

– Как вы относитесь к экспорту? Есть ли спрос на вашу продукцию за границей?

– Мы прицеливаемся, мы смотрим, что сегодня есть за границей. По состоянию на сейчас могу сказать, что партнеры в Европе и США интересуются моторами с "некитайскими" компонентами, или хотя бы собранными не в Китае. Все понимают проблему с магнитами, она абсолютно очевидна для всех обращающихся партнеров.

Но на сегодняшний день задача номер один – закрыть спрос внутри страны.

– Над какими перспективными разработками сейчас работаете?

– Пока не хотим сильно раскрывать детальные планы из-за соображений безопасности, но точно могу сказать, что сейчас мы работаем над тем, чтобы идти в разные домены, не только в воздух. В связи с этим мы работаем над увеличением линейки наших моторов.