"Никто не имеет иммунитета": Израиль заявил об уничтожении главы разведки Ирана
Израиль заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба во время ночного удара. Иран пока официально не подтверждал информацию о его гибели.
Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Как сообщил Кац во время брифинга, Хатиб был убит в Тегеране в результате ночного удара израильской армии.
По его словам, "в этот день ожидаются значительные неожиданности на всех аренах", которые повлияют на войну против Ирана и "Хезболлы" в Ливане. Он отметил, что интенсивность ударов по Ирану растет.
Также он заявил, что коалиция США и Израиля находится "в разгаре решающей победы" и что "никто в Иране не имеет иммунитета".
Министр добавил, что вместе с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху позволил военным ликвидировать других высокопоставленных чиновников Ирана без дополнительного согласования.
В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию Хатиба и отметили, что он был причастен к подавлению протестов в 2022-2023 и 2026 годах.
В то же время подтверждение смерти Хатиба из Ирана пока не поступало.
Ликвидация руководства Ирана
С 28 февраля Израиль и США проводят совместную военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость".
В первый день войны был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Также сообщалось о ранении его сына Моджтаби Хаменеи, который стал новым верховным лидером Ирана после гибели отца.
По информации СМИ, он находится в Москве, где проходит лечение после полученных ранений в одной из резиденций главы Кремля.
Также Армия обороны Израиля ликвидировала секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Кроме того, был убит командир подразделения "Басидж" Голамрези Солеймани.