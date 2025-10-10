ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия пыталась контратаковать под Добропольем: Зеленский рассказал, чем это обернулось

Киев, Пятница 10 октября 2025 20:32
UA EN RU
Россия пыталась контратаковать под Добропольем: Зеленский рассказал, чем это обернулось Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты попытались перейти в наступление на Добропольском направлении, чтобы разблокировать своих солдат в окружении. В итоге враг понес потери и отступил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня о ситуации на Добропольском направлении ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Сегодня были наступательные действия с российской стороны - Владимировка, Шаховка, Софиевка. Они хотели разблокировать своих военных, на сегодняшний день они уже понесли потери - около 13 тысяч, поэтому хотели разблокировать. Понесли потери, отступили, техника уничтожена", - отметил Зеленский.

Россия пыталась контратаковать под Добропольем: Зеленский рассказал, чем это обернулосьФото: Владимировка, Шаховка и Софиевка на карте (скриншот)

По его словам, сейчас идет зачистка вражеских солдат во Владимировке и вокруг нее.

Добропольское контрнаступление

Напомним, украинские воины в сентябре перехватили инициативу на Добропольском направлении. Они пошли в контрнаступление.

Еще вчера, 9 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что с начала контрнаступательной операции в Донецкой области от врага освободили более 180 квадратных километров территории.

Также большой участок территории был зачищен от российских диверсантов.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу в Нью-Йорке, что украинским воинам во время контрнаступления удалось окружить 1000 российских солдат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Доброполье Войска РФ Война в Украине
Новости
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит