Россия пыталась контратаковать под Добропольем: Зеленский рассказал, чем это обернулось
Российские оккупанты попытались перейти в наступление на Добропольском направлении, чтобы разблокировать своих солдат в окружении. В итоге враг понес потери и отступил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что сегодня о ситуации на Добропольском направлении ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Сегодня были наступательные действия с российской стороны - Владимировка, Шаховка, Софиевка. Они хотели разблокировать своих военных, на сегодняшний день они уже понесли потери - около 13 тысяч, поэтому хотели разблокировать. Понесли потери, отступили, техника уничтожена", - отметил Зеленский.
Фото: Владимировка, Шаховка и Софиевка на карте (скриншот)
По его словам, сейчас идет зачистка вражеских солдат во Владимировке и вокруг нее.
Добропольское контрнаступление
Напомним, украинские воины в сентябре перехватили инициативу на Добропольском направлении. Они пошли в контрнаступление.
Еще вчера, 9 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что с начала контрнаступательной операции в Донецкой области от врага освободили более 180 квадратных километров территории.
Также большой участок территории был зачищен от российских диверсантов.
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу в Нью-Йорке, что украинским воинам во время контрнаступления удалось окружить 1000 российских солдат.