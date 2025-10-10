Росія намагалася контратакувати під Добропіллям: Зеленський розповів, чим це обернулося
Російські окупанти спробували перейти в наступ на Добропільському напрямку, щоб розблокувати своїх солдатів в оточенні. У підсумку ворог зазнав втрат і відступив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
Голова держави розповів, що сьогодні про ситуацію на Добропільському напрямку йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Сьогодні були наступальні дії з російського боку - Володимирівка, Шахівка, Софіївка. Вони хотіли розблокувати своїх військових, на сьогоднішній день вони вже зазнали втрат - близько 13 тисяч, тому хотіли розблокувати. Зазнали втрат, відступили, техніка знищена", - зазначив Зеленський.
Фото: Володимирівка, Шахівка та Софіївка на карті (скріншот)
За його словами, зараз триває зачистка ворожих солдатів у Володимирівці та навколо неї.
Добропільський контрнаступ
Нагадаємо, українські воїни у вересні перехопили ініціативу на Добропільському напрямку. Вони пішли в контрнаступ.
Ще вчора, 9 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що з початку контрнаступальної операції на Донеччині від ворога звільнили понад 180 квадратних кілометрів території.
Також велику ділянку території було зачищено від російських диверсантів.
23 вересня президент України Володимир Зеленський розповів президенту США Дональду Трампу в Нью-Йорку, що українським воїнам під час контрнаступу вдалося оточити 1000 російських солдатів.