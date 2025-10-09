ua en ru
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления

Донецкая область, Четверг 09 октября 2025 17:07
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают вести контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Они уже освободили более 180 квадратных километров территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Сырский рассказал, что в ходе рабочей поездки провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления на Добропольском направлении. Он заслушал доклады о текущей обстановке и выполнении задач.

Генерал также пообщался с командирами подразделений, которые занимаются поиском и уничтожением российских диверсантов и отдельных групп оккупантов в окружении.

"Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донбасса, 212,9 кв. км - зачищено от диверсантов", - отметил главнокомандующий.

По словам Сырского, но выяснил проблемные вопросы и потребности украинской наступательной группировки и отдал распоряжения.

Генерал пообещал, что украинская оборона и в будущем будет активной.

Также идет работа над усилением обороны на Покровском направлении. Речь об улучшении логистики, защите дорог и критической инфраструктуры.

Добропольское контрнаступление

Напомним, 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские защитники начали под Добропольем контрнаступательную операцию.

После этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал первые результаты такой операции. В частности, украинским защитникам удалось деоккупировать 160 кв. км территории.

К слову, 7 октября стало известно, что украинские воины освободили от оккупантов село Сичневое Днепропетровской области.

