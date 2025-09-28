Россия пытается и в этом году ударить по Украине блекаутом, - Зеленский

Как отметил президент, сегодня весь день продолжалась ликвидация последствий массированного российского удара - в Запорожье, Киеве, Киевской области и других регионах.

"Большинство поражений - это обычные дома, гражданские объекты. Пострадали более 80 человек. К сожалению, четыре человека погибли, и среди них один ребенок", - подчеркнул Зеленский.

В столице среди пораженных объектов - Институт Стражеско. Это один из ведущий в Восточной Европе институт кардиологии. Там погибли два человека - медсестра и пациент. Президент поручил правительству помочь с восстановлением.

"Были также российские удары по энергетическим объектам, и это уже, к сожалению, традиционная российская тактика - Россия пытается и в этом году ударить блекаутом по Украине", - добавил он.

Массированная атака 28 сентября

Сегодня страна-агрессор применила порядка 600 ударных дронов и 40 ракет различных типов. Сообщалось о попадании ракет и обломком в жилые дома. Под атаками также были предприятие по выпечке хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры

Основными направлениями были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская, Одесская области.