РФ била по домам, десятки раненых: все о массированной атаке на Киев, область и Запорожье

Воскресенье 28 сентября 2025 08:19
РФ била по домам, десятки раненых: все о массированной атаке на Киев, область и Запорожье Фото: спасатели на месте ликвидации последствий атаки на Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация в ночь на воскресенье, 28 сентября, осуществила комбинированный обстрел разных городов Украины. Сейчас уже известно о разрушениях и пострадавших.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночном ударе.

Главное:

  • россияне запустили "Шахеды", "Кинжалы", "Калибры" и ракеты с Ту-95МС
  • под ударом были Киев, область и Запорожье
  • разрушены несколько домов, других зданий, горели автомобили
  • известно о более 30 пострадавших, а также не менее четырех погибших

Чем били россияне

"Шахедная" атака началась примерно в 23:00, что на несколько часов позже, чем обычно. Враг пытался атаковать ряд городов Украины, а одной из ключевых целей стала столица, дроновая атака на которую продолжается по состоянию на 08:30.

После 02:00 враг поднял в небо самолеты МиГ-31К, в связи с чем по всей Украине объявили воздушную тревогу. Далее в направлении Хмельницкой области полетели ракеты "Кинжал".

Также россияне этой ночью подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а мониторинговые каналы писали, что взлетели также и Ту-160. Под утро в воздушное пространство Украины залетели вражеские крылатые ракеты X-101 и, предварительно, "Калибры" с морских платформ.

Последствия обстрела

Киев

Под утро Киев атаковали крылатые ракеты параллельно с ударными дронами.

В результате атаки падение обломков зафиксировано в Соломенском, Святошинском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах.

По состоянию на 9:00 известно более 15 локаций с повреждениями. В частности:

  • в Соломенском айоне частично есть разрушения в пятиэтажном доме. Кроме того возник пожар в нежилой застройке.
  • в Днепровском районе горели авто;
  • в Голосеевском подвергся разрушениям частный дом;
  • в Святошинском обломки упали как на открытой местности, так на двухэтажную нежилую застройку;
  • в Дарницком обломки упали на территории частной усадьбы, территорию детсада, также пылает киоск.

Позже в ходе атаки вспыхнула больница в Соломенском районе. Как известно, произошло попадание в здание Института кардиологии. В ГСЧС уточнили, что на месте обнаружены тела двух погибших.

По словам начальника КГВА, в Киеве предварительно трое погибших. Среди них - 12-летняя девочка, тело которой деблокировали из-под завалов дома в Соломенском районе.

В общей сложности по Киеву по состоянию на 9:00 известно о 10 пострадавших.

Обновлено в 9:20. Число жертв в Киеве возросло до четырех человек.

Фото: ГСЧС показала последствия атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

Киевская область

Под массированным ударом были и мирные населенные пункты Киевской области. Последствия фиксируются в 4 районах. В частности:

  • Бучанский район - произошло возгорание нежилого помещения, частных домов и двух автомобилей;
  • Фастовский район - возник пожар частного дома;
  • Белоцерковский район - произошло возгорание частных домов и нежилых помещений;
  • Обуховский район - в результате падения обломков сбитой цели произошел пожар хозяйственной постройки.

Позже начальник Киевской ОГА Николай Калашник уточнил, что в Фастовском районе на одном из предприятий хлебозавода возник пожар, который впоследствии ликвидировали.

В то же время в Белой Церкви горела кровля девятиэтажного жилого дома. Также было повреждено 6 автомобилей.

Пострадавшие

По последним данным, на 06:37 в Киевской области 7 пострадавших.

Запорожье

Город Запорожье дважды за ночь попал под удары. Первая атака была после часа ночи, и тогда в результате обстрела была повреждена автозаправка, а также частный дом.

Под утро, когда россияне осуществляли комбинированную атаку по Украине, две ракеты прилетели по Запорожью.

"В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом. В доме горят квартиры", - рассказал Федоров.

Кроме того, глава ОВА информировал, что РФ пыталась атаковали критическую инфраструктуру города. Известно, что из-за взрывной волны повреждено одно из учебных заведений.

Пострадавшие

В Запорожье количество пострадавших из-за атаки РФ постоянно растет. По последним данным, пострадавших уже 21, и двое из них в тяжелом состоянии.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.

