Росія намагається і цього року вдарити по Україні блекаутом, - Зеленський

Масовані російські удари свідчать про те, що і цього року Москва готує для України блекаут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.
Як зазначив президент, сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків масованого російського удару - у Запоріжжі, Києві, Київській області та інших регіонах.
"Більшість уражень - це звичайні будинки, цивільні об'єкти. Постраждали понад 80 осіб. На жаль, чотири людини загинули, і серед них одна дитина", - наголосив Зеленський.
У столиці серед уражених об'єктів - Інститут Стражеска. Це один із провідний у Східній Європі інститут кардіології. Там загинули двоє людей - медсестра та пацієнт. Президент доручив уряду допомогти з відновленням.
"Були також російські удари по енергетичних об'єктах, і це вже, на жаль, традиційна російська тактика - Росія намагається і цього року вдарити блекаутом по Україні", - додав він.
Сьогодні країна-агресор застосувала близько 600 ударних дронів і 40 ракет різних типів. Повідомлялося про потрапляння ракет і уламків у житлові будинки. Під атаками також були підприємство з випікання хліба, завод автомобільної гуми, приватні та багатоквартирні будинки й об'єкти цивільної інфраструктури.
Основними напрямками були Київ і область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська, Миколаївська, Чернігівська, Одеська області.
Нагадаємо, напередодні президент Зеленський заявив, що у відповідь на погрози блекаутами в Києві росіяни можуть отримати блекаути в Москві. Він також дав зрозуміти, що президент США Дональд Трамп повністю підтримує його в цьому питанні.
Сьогодні ввечері під час масованої атаки в темряву занурилося російське місто Бєлгород. За інформацією місцевих ЗМІ та пабліків, нібито кілька ракет вдарили по ТЕЦ і підстанціях. Наразі там немає світла, води і спостерігаються проблеми з інтернетом.
Українська сторона про можливі удари по Бєлгороду не повідомляла.