Российский Белгород в тотальном блекауте после мощных прилетов (фото, видео)

Воскресенье 28 сентября 2025 19:56
Российский Белгород в тотальном блекауте после мощных прилетов (фото, видео) Фото: в городе нет света, воды и интернета (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 28 сентября, в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. После этого в городе и частично в области наступил блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по постам в пабликах, взрывы в Белгороде прогремели в 18:45. Предварительно, как пишут каналы, по Белгородской ТЭЦ и электроподстанции "Луч" прилетели неизвестные ракеты.

Немного позже в соцсетях появились кадры того, как это было. На видео видно, что после ударов над одним из объектов поднимается дым.

После случившегося россияне стали жаловаться, что в городе пропал свет, вода и даже интернет. Также в городе остановились лифты, магазины работают только за наличные или же закрылись. Транспорт ходит с перебоями, на части улиц нет освещения, атакже не работают светофоры.

Помимо этого, Telegram-каналы пишут о блэкауте в Старом Осколе, Губкине, Шебекино, Чернянки, Корочи, Дубового и Северного.

Что говорят официальные власти

Спустя час губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил удар по инфраструктуре блэкауты.

"Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные. Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий", - заявил Гладков.

Он добавил, что обзвонил подразделения в Водоканале, а также медиков - "все перешли на резервные источники питания".

Также Гладков предупредил россиян, что из-за отсутствия света возможны перебои в оповещениях о ракетной и дроновой опасностях.

Зеленский предупредил Россию

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет слабой и будет реагировать на российские атаки на энергетике.

В частности, РФ должна понимать, что если она угрожает блэкаутами в Киеве - тогда она получит блэкаут в Москве.

"Если угрожают блэкаутом, например, в столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России. Это, если коротко, о тех или иных моментах, о которых мы говорили с президентом", - сказал украинский лидер.

