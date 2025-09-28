ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия пытается и в этом году ударить по Украине блекаутом, - Зеленский

Киев, Воскресенье 28 сентября 2025 20:46
UA EN RU
Россия пытается и в этом году ударить по Украине блекаутом, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Массированные российские удары свидетельствуют о том, что и в этом году Москва готовит для Украины блекаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Как отметил президент, сегодня весь день продолжалась ликвидация последствий массированного российского удара - в Запорожье, Киеве, Киевской области и других регионах.

"Большинство поражений - это обычные дома, гражданские объекты. Пострадали более 80 человек. К сожалению, четыре человека погибли, и среди них один ребенок", - подчеркнул Зеленский.

В столице среди пораженных объектов - Институт Стражеско. Это один из ведущий в Восточной Европе институт кардиологии. Там погибли два человека - медсестра и пациент. Президент поручил правительству помочь с восстановлением.

"Были также российские удары по энергетическим объектам, и это уже, к сожалению, традиционная российская тактика - Россия пытается и в этом году ударить блекаутом по Украине", - добавил он.

Массированная атака 28 сентября

Сегодня страна-агрессор применила порядка 600 ударных дронов и 40 ракет различных типов. Сообщалось о попадании ракет и обломком в жилые дома. Под атаками также были предприятие по выпечке хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры

Основными направлениями были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская, Одесская области.

Напомним, накануне президент Зеленский заявил, что в ответ на угрозы блекаутами в Киеве россияне могут получить блекауты в Москве. Он также дал понять, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает его в этом вопросе.

Сегодня вечером в ходе массированной атаки в темноту погрузился российский город Белгород. По информации местных СМИ и пабликов, якобы несколько ракет ударили по ТЭЦ и подстанциям. На данный момент там нет света, воды и наблюдаются проблемы с интернетом.

Украинская сторона о возможных ударах по Белгороду не сообщала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Блэкаут
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Аналитика
Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах