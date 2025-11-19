Россия могла ударить по жилому дому в Тернополе ракетой Х-101, - Игнат

По его словам, по западу Украины была направлена масштабная атака с применением различных типов средств воздушного нападения.

"Это были ракеты Х-101, ракеты "Калибр" и одна баллистическая ракета, пущенная с северного направления. Пусков из МиГ-31К этой ночью не было", - сообщил Игнат.

Он уточнил, что самолеты МиГ-31К поднимались в воздух, выходили на пусковые рубежи, однако запусков "Кинжалов" в ночной атаке не зафиксировано. Так же не было пусков ракет с дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Относительно ситуации в Тернополе, где взрыв разрушил жилое здание, Игнат подтвердил предварительную информацию о попадании Х-101.

"Предварительно - ракета Х-101 попала в дом. Окончательную информацию определят на месте", - отметил он.

Игнат отметил, что это не первый случай, когда российские ракеты попадают в густонаселенные районы.

"Россия не впервые бьет крылатыми и баллистическими ракетами по жилым кварталам. Такие удары - это терроризм, который нужно фиксировать и подавать в международные правовые институты", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Удар по Тернополю

В ночь на 19 ноября российские войска совершили комбинированный удар по Тернополю, использовав дроны и ракеты. В результате атаки пострадали жилые дома, есть погибшие и раненые. В городе обвалился один из многоэтажных домов, где сейчас идет спасательная операция.

Городские власти также предупредили о временных перебоях в работе общественного транспорта. Ранее сообщалось, что в результате удара по Тернополю погибли десять человек, еще более тридцати получили травмы.