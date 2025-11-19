Росія могла вдарити по житловому будинку в Тернополі ракетою Х-101, - Ігнат

За його словами, по заходу України була спрямована масштабна атака із застосуванням різних типів засобів повітряного нападу.

"Це були ракети Х-101, ракети "Калібр" та одна балістична ракета, пущена з північного напрямку. Пусків з МіГ-31К цієї ночі не було", - повідомив Ігнат.

Він уточнив, що літаки МіГ-31К піднімалися в повітря, виходили на пускові рубежі, однак запусків "Кінжалів" у нічній атаці не зафіксовано. Так само не було пусків ракет з дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

Стосовно ситуації у Тернополі, де вибух зруйнував житлову будівлю, Ігнат підтвердив попередню інформацію про влучання Х-101.

"Попередньо - ракета Х-101 влучила у будинок. Остаточну інформацію визначать на місці", - зазначив він.

Ігнат наголосив, що це не перший випадок, коли російські ракети влучають у густонаселені райони.

"Росія не вперше б’є крилатими й балістичними ракетами по житлових кварталах. Такі удари - це тероризм, який потрібно фіксувати та подавати до міжнародних правових інституцій", - наголосив представник Повітряних сил.

Удар по Тернополю

У ніч проти 19 листопада російські війська здійснили комбінований удар по Тернополю, використавши дрони та ракети. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, є загиблі та поранені. У місті обвалився один із багатоповерхових будинків, де наразі триває рятувальна операція.

Міська влада також попередила про тимчасові перебої в роботі громадського транспорту. Раніше повідомлялося, що в результаті удару по Тернополю загинули десятеро людей, ще понад тридцять отримали травми.