Росія могла вдарити по житловому будинку в Тернополі ракетою Х-101, - Ігнат

У нічній масованій атаці Росія завдала комбінованого удару по західних регіонах України, зокрема по Тернополю. За попередніми даними, там у житловий будинок влучила ракета Х-101.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікації командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі "КИЇВ24".
За його словами, по заходу України була спрямована масштабна атака із застосуванням різних типів засобів повітряного нападу.
"Це були ракети Х-101, ракети "Калібр" та одна балістична ракета, пущена з північного напрямку. Пусків з МіГ-31К цієї ночі не було", - повідомив Ігнат.
Він уточнив, що літаки МіГ-31К піднімалися в повітря, виходили на пускові рубежі, однак запусків "Кінжалів" у нічній атаці не зафіксовано. Так само не було пусків ракет з дальніх бомбардувальників Ту-22М3.
Стосовно ситуації у Тернополі, де вибух зруйнував житлову будівлю, Ігнат підтвердив попередню інформацію про влучання Х-101.
"Попередньо - ракета Х-101 влучила у будинок. Остаточну інформацію визначать на місці", - зазначив він.
Ігнат наголосив, що це не перший випадок, коли російські ракети влучають у густонаселені райони.
"Росія не вперше б’є крилатими й балістичними ракетами по житлових кварталах. Такі удари - це тероризм, який потрібно фіксувати та подавати до міжнародних правових інституцій", - наголосив представник Повітряних сил.
У ніч проти 19 листопада російські війська здійснили комбінований удар по Тернополю, використавши дрони та ракети. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, є загиблі та поранені. У місті обвалився один із багатоповерхових будинків, де наразі триває рятувальна операція.
Міська влада також попередила про тимчасові перебої в роботі громадського транспорту. Раніше повідомлялося, що в результаті удару по Тернополю загинули десятеро людей, ще понад тридцять отримали травми.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська вночі та вранці 19 листопада випустили по Україні 48 ракет і 470 дронів різних типів.
Згодом Повітряні сили уточнили загальну кількість ракет і безпілотників, задіяних у цій масованій атаці.
