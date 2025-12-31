Россия активно привлекает в распространении пропаганды лояльных иностранных журналистов. Мероприятие в Донецком театре кукол показало, как под видом "благотворительности" детям навязывают антизападные настроения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины .

В Донецком театре кукол состоялся так называемый детский праздник с участием иностранцев, лояльных к Кремлю, который подавался как "теплая гуманитарная акция". Однако содержание мероприятия имело четко выраженный антизападный и пропагандистский характер.

Ключевой фигурой стал финский журналист Кости Хейсканен, известный системным сотрудничеством с российской пропагандой. Он обращался к детям с речами о "зомбированных правительствах ЕС" и "глобальной лжи Запада".

"Цинизм этой пропаганды в том, что целями становятся дети с временно оккупированных территорий, которым под видом заботы навязывают политическую лояльность к государству-агрессору, формируют искаженное представление о мире и антиукраинские настроения", - отметили в ЦПД.

Такие мероприятия не единичны. Россия системно использует культурные и праздничные события для пропаганды среди детей на оккупированных территориях, привлекая иностранцев, лояльных.