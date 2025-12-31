РФ привлекает иностранцев к распространению антизападной пропаганды, - ЦПД
Россия активно привлекает в распространении пропаганды лояльных иностранных журналистов. Мероприятие в Донецком театре кукол показало, как под видом "благотворительности" детям навязывают антизападные настроения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
В Донецком театре кукол состоялся так называемый детский праздник с участием иностранцев, лояльных к Кремлю, который подавался как "теплая гуманитарная акция". Однако содержание мероприятия имело четко выраженный антизападный и пропагандистский характер.
Ключевой фигурой стал финский журналист Кости Хейсканен, известный системным сотрудничеством с российской пропагандой. Он обращался к детям с речами о "зомбированных правительствах ЕС" и "глобальной лжи Запада".
"Цинизм этой пропаганды в том, что целями становятся дети с временно оккупированных территорий, которым под видом заботы навязывают политическую лояльность к государству-агрессору, формируют искаженное представление о мире и антиукраинские настроения", - отметили в ЦПД.
Такие мероприятия не единичны. Россия системно использует культурные и праздничные события для пропаганды среди детей на оккупированных территориях, привлекая иностранцев, лояльных.
Пропаганда Кремля
Напомним, что в Совете Федерации РФ планируют законодательно обязать блогеров размещать пропагандистскую рекламу. Законопроект предусматривает, что реклама "традиционных ценностей", патриотизма и культуры должна занимать не менее 5% от всех рекламных материалов на крупных интернет-платформах.
Ранее РБК-Украина сообщало об усилении контроля над жителями Крыма, где интернет могут отключать без предупреждения. Мобильный интернет считают рисковым из-за возможности быстрой самоорганизации населения, фиксации злоупотреблений и распространения неофициальной информации.
Ранее ЦПИ сообщал, что российская пропаганда продолжает дискредитировать украинских военных. В частности, в сети появляются фейки, где ВСУ подают как участников криминальных инцидентов.
Также в TikTok появляются видео о "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска", созданные с помощью искусственного интеллекта.