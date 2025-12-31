ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ привлекает иностранцев к распространению антизападной пропаганды, - ЦПД

Украина, Среда 31 декабря 2025 22:14
UA EN RU
РФ привлекает иностранцев к распространению антизападной пропаганды, - ЦПД Фото: РФ привлекает иностранцев к распространению антизападной пропаганды (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Россия активно привлекает в распространении пропаганды лояльных иностранных журналистов. Мероприятие в Донецком театре кукол показало, как под видом "благотворительности" детям навязывают антизападные настроения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

В Донецком театре кукол состоялся так называемый детский праздник с участием иностранцев, лояльных к Кремлю, который подавался как "теплая гуманитарная акция". Однако содержание мероприятия имело четко выраженный антизападный и пропагандистский характер.

Ключевой фигурой стал финский журналист Кости Хейсканен, известный системным сотрудничеством с российской пропагандой. Он обращался к детям с речами о "зомбированных правительствах ЕС" и "глобальной лжи Запада".

"Цинизм этой пропаганды в том, что целями становятся дети с временно оккупированных территорий, которым под видом заботы навязывают политическую лояльность к государству-агрессору, формируют искаженное представление о мире и антиукраинские настроения", - отметили в ЦПД.

Такие мероприятия не единичны. Россия системно использует культурные и праздничные события для пропаганды среди детей на оккупированных территориях, привлекая иностранцев, лояльных.

Пропаганда Кремля

Напомним, что в Совете Федерации РФ планируют законодательно обязать блогеров размещать пропагандистскую рекламу. Законопроект предусматривает, что реклама "традиционных ценностей", патриотизма и культуры должна занимать не менее 5% от всех рекламных материалов на крупных интернет-платформах.

Ранее РБК-Украина сообщало об усилении контроля над жителями Крыма, где интернет могут отключать без предупреждения. Мобильный интернет считают рисковым из-за возможности быстрой самоорганизации населения, фиксации злоупотреблений и распространения неофициальной информации.

Ранее ЦПИ сообщал, что российская пропаганда продолжает дискредитировать украинских военных. В частности, в сети появляются фейки, где ВСУ подают как участников криминальных инцидентов.

Также в TikTok появляются видео о "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска", созданные с помощью искусственного интеллекта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пропагандист Дети
Новости
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем