РФ залучає іноземців до поширення антизахідної пропаганди, - ЦПД

Росія активно залучає в поширенні пропаганди лояльних іноземних журналістів. Захід у Донецькому театрі ляльок показав, як під виглядом "благодійності" дітям нав’язують антизахідні настрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України .

У Донецькому театрі ляльок відбулося так зване дитяче свято за участі іноземців, лояльних до Кремля, яке подавалося як "тепла гуманітарна акція". Проте зміст заходу мав чітко виражений антизахідний і пропагандистський характер.

Ключовою фігурою став фінський журналіст Кості Хейсканен, відомий системною співпрацею з російською пропагандою. Він звертався до дітей із промовами про "зомбовані уряди ЄС" та "глобальну брехню Заходу".

"Цинізм цієї пропаганди в тому, що цілями стають діти з тимчасово окупованих територій, яким під виглядом турботи нав’язують політичну лояльність до держави-агресора, формують спотворене уявлення про світ та антиукраїнські настрої", - зазначили в ЦПД.

Такі заходи не поодинокі. Росія системно використовує культурні та святкові події для пропаганди серед дітей на окупованих територіях, залучаючи іноземців, лояльних.