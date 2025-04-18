Россия и Украина могут провести Пасхальный обмен пленными: детали от СМИ

Украина и Российская Федерация могут провести очередной обмен пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным источников СМИ, в обмене примут участие по 246 пленных с каждой стороны.

Всего будет обменяно около 500 российских и украинских пленных и 46 раненых военных.

Прошлые обмены

Напомним, с начала полномасштабной войны Украина и Россия провели около 6- обменов военнопленными. Из российского плена удалось вернуть более 3,5 тысячи украинцев.

Один из самых масштабных обменов состоялся 30 декабря 2024 года. Тогда Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан, среди которых были защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.

Также обмен состоялся 15 января. Тогда Украина вернула из российского плена 25 своих граждан. Они имели тяжелые ранения и болезни, среди освобожденных были защитники Мариуполя и "Азовстали", а также гражданский.

А вот 5 февраля Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех кого вернули - солдаты, сержанты и офицеры.

Последний обмен состоялся 19 марта - из вражеского плена вернулись 175 защитников, еще 22 защитника вернулись домой благодаря мероприятиям вне обменов. Впоследствии стало известно, что тогда из российской неволи вернулись 6 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов".

Стоит напомнить, что по мнению президента Владимира Зеленского, первым шагом к миру должен стать обмен всех пленных. Украина готова на справедливый вариант - обмен всех на всех.