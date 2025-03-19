Украина провела очередной обмен пленными с РФ: сколько граждан вернули

Украина сегодня, 19 марта, провела очередной обмен пленными с Российской Федерацией. Из вражеского плена вернулись 175 защитников, еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

"Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", - написал Зеленский.

Зеленский отметил, что это один из крупнейших обменов за последнее время. Вернуть удалось солдат, сержантов и офицеров.

"Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях - в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях", - сообщил президент.

Фото: Украина провела очередной обмен пленными с РФ 19 марта (t.me/V_Zelenskiy_official)

Прошлые обмены

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 5 февраля. Тогда Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех кого вернули - солдаты, сержанты и офицеры.

Также обмен пленными состоялся 15 января. Тогда Украина вернула из российского плена 25 своих граждан. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также гражданский.

А до этого предыдущий обмен состоялся в понедельник, 30 декабря, тогда Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан.