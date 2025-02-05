В среду, 5 февраля, Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех кого вернули - солдаты, сержанты и офицеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Обновлено в 15:37.

Президент Владимир Зеленский удалил публикацию без объяснений.

Зеленский снова опубликовал сообщение об обмене в 15:54. Он также показал новые фото с обмена.

Фото: Украина вернула из плена еще 150 граждан (t.me/V_Zelenskiy_official)

По данным Зеленского, удалось вернуть воинов Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военных Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцев, пограничников, теробороновцев, а также полицейского.

Фото: Украина вернула из плена еще 150 граждан (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину.", - написал Зеленский.

Некоторые из них находились в плену более двух лет.

"И сегодня для них и их родных - день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье - видеть их дома, живых, свободных", - отметил президент.

Прошлые обмены

Напомним, прошлый обмен пленными состоялся 15 января. Тогда Украина вернула из российского плена 25 своих граждан. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также гражданский.