Украина вернула из плена еще 150 граждан
В среду, 5 февраля, Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех кого вернули - солдаты, сержанты и офицеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.
Обновлено в 15:37.
Президент Владимир Зеленский удалил публикацию без объяснений.
Зеленский снова опубликовал сообщение об обмене в 15:54. Он также показал новые фото с обмена.
По данным Зеленского, удалось вернуть воинов Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военных Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцев, пограничников, теробороновцев, а также полицейского.
"Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину.", - написал Зеленский.
Некоторые из них находились в плену более двух лет.
"И сегодня для них и их родных - день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье - видеть их дома, живых, свободных", - отметил президент.
Прошлые обмены
Напомним, прошлый обмен пленными состоялся 15 января. Тогда Украина вернула из российского плена 25 своих граждан. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также гражданский.
А до того предыдущий обмен состоялся в понедельник, 30 декабря, тогда Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан.
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