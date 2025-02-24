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Зеленский призвал сделать первый шаг к миру с обмена всех пленных

Украина, Понедельник 24 февраля 2025 11:32
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Зеленский призвал сделать первый шаг к миру с обмена всех пленных Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Первым шагом к миру должен стать обмен всех пленных. Украина готова на справедливый вариант - обмен всех на всех.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к самой РФ нет", - сказал он во время за пленарного заседания "Поддерживай Украину" с участием европейских лидеров в Киеве.

По его словам, в ситуации, в которой говорят о завершении войны таким шагом может стать освобождение пленных.

"Тысяч. Именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а еще раньше, еще с 2014-го. РФ должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант", - заявил Зеленский.

Напомним, разговоры о прекращении войны России против Украины активизировались после победы Дональда Трампа на президентских выборах. США уже провели один раунд переговоров в Саудовской Аравии на прошлой неделе, а в ближайшее время ожидается еще одна встреча.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна не будет прекращать боевые действия против Украины во время переговоров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не доверяет Владимиру Путину и его намерениям. По ее словам, мир в Украине на самом деле более опасен, чем война, которая идет сейчас.

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