Зеленский призвал сделать первый шаг к миру с обмена всех пленных

Первым шагом к миру должен стать обмен всех пленных. Украина готова на справедливый вариант - обмен всех на всех.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

"Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к самой РФ нет", - сказал он во время за пленарного заседания "Поддерживай Украину" с участием европейских лидеров в Киеве.

По его словам, в ситуации, в которой говорят о завершении войны таким шагом может стать освобождение пленных.

"Тысяч. Именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а еще раньше, еще с 2014-го. РФ должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант", - заявил Зеленский.