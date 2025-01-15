Украина вернула из российского плена еще 25 граждан

Украина сегодня, 15 января, вернула из российского плена еще 25 своих граждан. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

По данным Зеленского, среди освобожденных пленных них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Они имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь.

"Спасибо команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным", - написал Зеленский.

Фото: обмен пленными 15 января (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий ЛУбинец уточнил, что домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные защитники, которые долгое время провели в неволе. Среди возвращенных есть также гражданский, которого россияне захватили в Киевской области.

"Это долгожданное и чрезвычайно важное событие стало возможным благодаря упорной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, украинских переговорщиков и поддержке международных партнеров ОАЭ", - сообщил Лубинец.

В то же время в Главном управлении разведки уточнили, что все возвращенные военнослужащие - солдаты, матросы и сержанты. Самому молодому освобожденному - 24 года. Самому старшему - шестьдесят.

По данным ГУР, раненые имеют в частности потерю зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней - туберкулез, онкология, гангрена. Это свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться украинским пленным.