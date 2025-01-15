Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения пленных: что известно
Украинская сторона добилась выхода на отдельный формат возвращения своих граждан из российского плена. Речь идет о тяжелобольных и раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Андрея Юсова на телемарафоне и публикацию Координационного штаба в Telegram.
По словам Юсова, сегодняшний обмен прошел в отдельном формате.
"Состоялось взаимное возвращение тяжелобольных и тяжелораненых. Это знаковое событие. Украина добилась выхода на отдельный формат по возвращению тяжелобольных и тяжелораненых украинских защитников и гражданских", - заявил он и выразил надежду, что обмены в этом направлении будут проводиться быстрее.
В заявлении Координационного штаба говорится, что среди тех, кого удалось освободить, есть люди с потерей зрения, ампутацией конечностей, сложными пулевыми ранениями и последствиями минно-взрывных травм. А также люди с туберкулезом, онкологией и гангреной.
"Согласно Третьей Женевской конвенции, именно тяжелобольные и тяжелораненые должны быть возвращены в первую очередь", - добавили в штабе.
Что известно об обмене 15 января
Сегодня из российского плена удалось освободить еще 25 человек, в том числе одного гражданского.
Среди освобожденных - защитники Мариуполя и "Азовстали", бойцы, которые попали в плен в ходе боев в также Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Обмен прошел при посредничестве ОАЭ.
Многие из них в тяжелом состоянии, после пересечения границы их госпитализировали.
Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся под Новый год, 30 декабря 2024 года. Тогда Украине удалось вернуть 189 человек.
Таким образом, с начала полномасштабной войны Украина и Россия провели 59 обменов. Из российского плена удалось вернуть более 3,5 тысячи украинцев.
Начальник ГУР Кирилл Буданов еще осенью говорил, что особое внимание будет уделяться освобождению женщин, тяжело больных и раненых, а также тех, кто находится в плену длительное время.
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