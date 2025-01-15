Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения пленных: что известно

Украинская сторона добилась выхода на отдельный формат возвращения своих граждан из российского плена. Речь идет о тяжелобольных и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Андрея Юсова на телемарафоне и публикацию Координационного штаба в Telegram .

По словам Юсова, сегодняшний обмен прошел в отдельном формате.

"Состоялось взаимное возвращение тяжелобольных и тяжелораненых. Это знаковое событие. Украина добилась выхода на отдельный формат по возвращению тяжелобольных и тяжелораненых украинских защитников и гражданских", - заявил он и выразил надежду, что обмены в этом направлении будут проводиться быстрее.

В заявлении Координационного штаба говорится, что среди тех, кого удалось освободить, есть люди с потерей зрения, ампутацией конечностей, сложными пулевыми ранениями и последствиями минно-взрывных травм. А также люди с туберкулезом, онкологией и гангреной.

"Согласно Третьей Женевской конвенции, именно тяжелобольные и тяжелораненые должны быть возвращены в первую очередь", - добавили в штабе.

Что известно об обмене 15 января

Сегодня из российского плена удалось освободить еще 25 человек, в том числе одного гражданского.

Среди освобожденных - защитники Мариуполя и "Азовстали", бойцы, которые попали в плен в ходе боев в также Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Обмен прошел при посредничестве ОАЭ.

Многие из них в тяжелом состоянии, после пересечения границы их госпитализировали.