ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия хочет переформатировать безопасность Европы под собственные амбиции, - президент Эстонии

Нью-Йорк, Среда 24 сентября 2025 11:49
UA EN RU
Россия хочет переформатировать безопасность Европы под собственные амбиции, - президент Эстонии Фото: президент Эстонии Алар Карис (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что агрессия Кремля выходит далеко за пределы Украины и угрожает безопасности всей Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания Совета Безопасности ООН.

"Недавние нарушения Россией воздушного пространства Эстонии, Польши и Румынии являются дополнительным шагом к эскалации и строгим напоминанием о том, что агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всего региона", - заявил Карис.

Президент Эстонии поблагодарил более 50 стран, которые назвали действия России "опасными, безрассудными и нарушающими международное право". Он подчеркнул, что Кремль не заинтересован в мире и безопасности ни в Украине, ни в Европе.

Карис напомнил, что Украина в марте согласилась на предложение 30-дневного перемирия, тогда как Россия ни разу не проявила готовности пойти на мир.

Лидер Эстонии считает, что Россия хочет "подчинить всю Украину и переформатировать европейский порядок безопасности для удовлетворения собственных неоколониальных и имперских амбиций".

По словам Кариса, единственным путем к перемирию и устойчивому миру является усиление международного давления на Россию. Он также подчеркнул, что Кремль должен отвечать за агрессию и военные преступления.

"Не может быть длительного мира без ответственности - как и справедливости", - отметил президент Эстонии.

Нарушение воздушного пространства самолетами РФ

Напомним, 13 августа, во время атаки Украины в воздушное пространство Румынии залетел дрон, который фиксировался над Одесской областью.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии и был там примерно 50 минут.

В ночь на 10 сентября более 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши.

19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. Известно, что они находились в воздушном пространстве страны около 12 минут.

Вечером 22 сентября несколько неизвестных дронов нарушили воздушное пространство Дании, из-за чего аэропорт Копенгагена прекратил свою работу почти на четыре часа.

Кроме того, в ночь на 23 сентября была остановлена работа аэропорта "Гардермуен" в столице Норвегии, Осло. Причиной также стала фиксация нескольких беспилотников.

В связи с российскими вторжениями Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен построить стену из дронов на восточном фланге блока. Также ЕС будет наблюдать за тем, что происходит в восточной части Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония Атака дронов
Новости
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"