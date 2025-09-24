Россия хочет переформатировать безопасность Европы под собственные амбиции, - президент Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что агрессия Кремля выходит далеко за пределы Украины и угрожает безопасности всей Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания Совета Безопасности ООН.

"Недавние нарушения Россией воздушного пространства Эстонии, Польши и Румынии являются дополнительным шагом к эскалации и строгим напоминанием о том, что агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всего региона", - заявил Карис.

Президент Эстонии поблагодарил более 50 стран, которые назвали действия России "опасными, безрассудными и нарушающими международное право". Он подчеркнул, что Кремль не заинтересован в мире и безопасности ни в Украине, ни в Европе.

Карис напомнил, что Украина в марте согласилась на предложение 30-дневного перемирия, тогда как Россия ни разу не проявила готовности пойти на мир.

Лидер Эстонии считает, что Россия хочет "подчинить всю Украину и переформатировать европейский порядок безопасности для удовлетворения собственных неоколониальных и имперских амбиций".

По словам Кариса, единственным путем к перемирию и устойчивому миру является усиление международного давления на Россию. Он также подчеркнул, что Кремль должен отвечать за агрессию и военные преступления.

"Не может быть длительного мира без ответственности - как и справедливости", - отметил президент Эстонии.