Страны ЕС проведут переговоры по "дроновой стене" после вторжения российских самолетов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico .

В новом раунде обсуждений, который запланирован на пятницу, 26 сентября, примут участие семь стран ЕС, Украина и Европейская комиссия. Переговоры по созданию "дроновой стены" активизируются для защиты восточных европейских границ от РФ.

В частности, на встрече будут представители Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Румынии, Болгарии и Украины. Кроме того, будет присутствовать европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

"Это конкретное продолжение заявления президента Урсулы фон дер Ляйен, поскольку недавно в Румынии и Польше уже произошли нападения и вторжения", - заявил представитель Еврокомиссии Томас Регниер.

Фон дер Ляйен поддержала создание "стены дронов" при поддержке ЕС, аргументируя это тем, что блок должен "прислушаться к призыву балтийских друзей" защищать свои восточные границы. Ожидается, что президент Комиссии предложит варианты финансирования "стены дронов" во время неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября, сообщили Politico два дипломата.

Новый раунд переговоров по этому предложению состоится через несколько дней после "беспрецедентно дерзкого" инцидента с участием российских истребителей, которые нарушили воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши в начале этого месяца также шокировало страны НАТО.

"Мы посмотрим, что их интересует, как мы можем им помочь, какие они имеют возможности, какие их потребности. После этих обсуждений мы решим, какие дальнейшие шаги можно сделать совместно с этими странами-членами и Украиной", - сообщил Регниер.

Продолжение событий происходит после того, как Литва заявила, что Комиссия ранее отклонила совместный запрос Таллинна и Вильнюса на финансирование "дроновой стены" на сумму 12 миллионов евро летом. При этом недавние агрессивные действия РФ добавили срочности пересмотру плана.