"Не ждите баллистику": Зеленский отреагировал на новый залет дронов в НАТО

Сегодня на территорию НАТО повторно залетел дрон россиян. В ответ на это должны быть санкции и совместная система защиты, предложенная Украиной.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Глава государства подтвердил, что 13 сентября в воздушное пространство Румынии залетел российский дрон, в связи с чем румынское государство поднимало в небо боевую авиацию.

"По данным на это время, дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Также сегодня Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников России", - пишет президент.

Зеленский проинформировал, что дроны россиян были фактически весь день в разных регионах Украины. Причем, предварительно, было использовано воздушное пространство Беларуси, чтобы дроны залетели в воздушное пространство Украины в направлении Волыни (которая граничит с Польшей).

Президент подчеркнул, что военные РФ точно понимают, куда направлены их дроны и сколько времени они способны провести в воздухе. По словам украинского лидера, это не может быть случайностью.

"Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно поэтому надо действовать всегда превентивно, исходя из принципа, что не бывает малозначимых военных угроз от тех, "кто привык уничтожать независимость и жизни других".

Глава государства добавил, что Россия привыкла, поэтому должна почувствовать последствия.

"Санкции против России нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Совместная защита нужна, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков "шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение", - резюмировал Зеленский.