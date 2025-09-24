Росія хоче переформатовати безпеку Європи під власні амбіції, - президент Естонії
Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що агресія Кремля виходить далеко за межі України та загрожує безпеці всій Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання Ради Безпеки ООН.
"Недавні порушення Росією повітряного простору Естонії, Польщі та Румунії є додатковим кроком до ескалації та суворим нагадуванням про те, що агресія Росії загрожує не лише Україні, але й безпеці всього регіону", - заявив Каріс.
Президент Естонії подякував понад 50 країнам, які назвали дії Росії "небезпечними, безрозсудними й такими, що порушують міжнародне право". Він підкреслив, що Кремль не зацікавлений у мирі та безпеці ні в Україні, ні в Європі.
Каріс нагадав, що Україна у березні погодилася на пропозицію 30-денного перемир’я, тоді як Росія жодного разу не виявила готовності піти на мир.
Лідер Естонії вважає, що Росія хоче "підкорити всю Україну та переформатувати європейський безпековий порядок для задоволення власних неоколоніальних та імперських амбіцій".
За словами Каріса, єдиним шляхом до перемир’я та сталого миру є посилення міжнародного тиску на Росію. Він також наголосив, що Кремль має відповідати за агресію та військові злочини.
"Не може бути тривалого миру без відповідальності - як і справедливості", - зауважив президент Естонії.
Порушення повітряного простору літаками РФ
Нагадаємо 13 серпня, під час атаки України в повітряний простір Румунії залетів дрон, який фіксувався над Одеською областю.
Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський дрон порушив повітряний простір Румунії і був там приблизно 50 хвилин.
У ніч на 10 вересня понад 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі.
19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Відомо, що вони перебували у повітряному просторі країни близько 12 хвилин.
Ввечері 22 вересня кілька невідомих дронів порушили повітряний простір Данії, через що аеропорт Копенгагена припинив свою роботу майже на чотири години.
Окрім того, в ніч на 23 вересня було зупинено роботу аеропорту "Гардермуен" у столиці Норвегії, Осло. Причиною також стала фіксація кількох безпілотників.
У зв’язку з російськими вторгненнями Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір збудувати стіну з дронів на східному фланзі блоку. Також ЄС буде спостерігати за тим, що відбувається в східній частині Європи.