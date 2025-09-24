ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія хоче переформатовати безпеку Європи під власні амбіції, - президент Естонії

Нью-Йорк, Середа 24 вересня 2025 11:49
UA EN RU
Росія хоче переформатовати безпеку Європи під власні амбіції, - президент Естонії Фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що агресія Кремля виходить далеко за межі України та загрожує безпеці всій Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Недавні порушення Росією повітряного простору Естонії, Польщі та Румунії є додатковим кроком до ескалації та суворим нагадуванням про те, що агресія Росії загрожує не лише Україні, але й безпеці всього регіону", - заявив Каріс.

Президент Естонії подякував понад 50 країнам, які назвали дії Росії "небезпечними, безрозсудними й такими, що порушують міжнародне право". Він підкреслив, що Кремль не зацікавлений у мирі та безпеці ні в Україні, ні в Європі.

Каріс нагадав, що Україна у березні погодилася на пропозицію 30-денного перемир’я, тоді як Росія жодного разу не виявила готовності піти на мир.

Лідер Естонії вважає, що Росія хоче "підкорити всю Україну та переформатувати європейський безпековий порядок для задоволення власних неоколоніальних та імперських амбіцій".

За словами Каріса, єдиним шляхом до перемир’я та сталого миру є посилення міжнародного тиску на Росію. Він також наголосив, що Кремль має відповідати за агресію та військові злочини.

"Не може бути тривалого миру без відповідальності - як і справедливості", - зауважив президент Естонії.

Порушення повітряного простору літаками РФ

Нагадаємо 13 серпня, під час атаки України в повітряний простір Румунії залетів дрон, який фіксувався над Одеською областю.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський дрон порушив повітряний простір Румунії і був там приблизно 50 хвилин.

У ніч на 10 вересня понад 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі.

19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Відомо, що вони перебували у повітряному просторі країни близько 12 хвилин.

Ввечері 22 вересня кілька невідомих дронів порушили повітряний простір Данії, через що аеропорт Копенгагена припинив свою роботу майже на чотири години.

Окрім того, в ніч на 23 вересня було зупинено роботу аеропорту "Гардермуен" у столиці Норвегії, Осло. Причиною також стала фіксація кількох безпілотників.

У зв’язку з російськими вторгненнями Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір збудувати стіну з дронів на східному фланзі блоку. Також ЄС буде спостерігати за тим, що відбувається в східній частині Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія Атака дронів
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"