Росія хоче переформатовати безпеку Європи під власні амбіції, - президент Естонії

Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що агресія Кремля виходить далеко за межі України та загрожує безпеці всій Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Недавні порушення Росією повітряного простору Естонії, Польщі та Румунії є додатковим кроком до ескалації та суворим нагадуванням про те, що агресія Росії загрожує не лише Україні, але й безпеці всього регіону", - заявив Каріс.

Президент Естонії подякував понад 50 країнам, які назвали дії Росії "небезпечними, безрозсудними й такими, що порушують міжнародне право". Він підкреслив, що Кремль не зацікавлений у мирі та безпеці ні в Україні, ні в Європі.

Каріс нагадав, що Україна у березні погодилася на пропозицію 30-денного перемир’я, тоді як Росія жодного разу не виявила готовності піти на мир.

Лідер Естонії вважає, що Росія хоче "підкорити всю Україну та переформатувати європейський безпековий порядок для задоволення власних неоколоніальних та імперських амбіцій".

За словами Каріса, єдиним шляхом до перемир’я та сталого миру є посилення міжнародного тиску на Росію. Він також наголосив, що Кремль має відповідати за агресію та військові злочини.

"Не може бути тривалого миру без відповідальності - як і справедливості", - зауважив президент Естонії.