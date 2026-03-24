Россия готовится к новым конфликтам в ближайшие годы, - Зеленский

"РФ продолжает эту войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и таким образом затягивает войну в регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы. Эту угрозу постоянной войны в разных географиях надо останавливать", - заявил Зеленский.

По его словам, остановить Россию могут только все вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Нужны встречи на уровне лидеров, чтобы действительно все решить.

"Поручил команде максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной и чтобы решались, в частности, гуманитарные вопросы, такие как обмены военнопленными", - добавил глава государства.

Готовится ли Россия к большой войне

Напомним, ранее западные разведки и аналитики уже предупреждали о милитаризации РФ. В частности, перед полномасштабным вторжением в Украину российский диктатор Путин делал идентичные заявления, отрицая агрессивные намерения, что сейчас наблюдается и в отношении стран Балтии.