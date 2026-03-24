Россия готовится к новым конфликтам в ближайшие годы, - Зеленский

13:35 24.03.2026 Вт
2 мин
Президент Украины предупредил о будущих планах Кремля
aimg Константин Широкун
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Российская Федерация готовится к новым вооруженным конфликтам уже в ближайшие годы, также Кремль продолжает дестабилизацию в Европе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"РФ продолжает эту войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и таким образом затягивает войну в регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы. Эту угрозу постоянной войны в разных географиях надо останавливать", - заявил Зеленский.

По его словам, остановить Россию могут только все вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Нужны встречи на уровне лидеров, чтобы действительно все решить.

"Поручил команде максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной и чтобы решались, в частности, гуманитарные вопросы, такие как обмены военнопленными", - добавил глава государства.

Готовится ли Россия к большой войне

Напомним, ранее западные разведки и аналитики уже предупреждали о милитаризации РФ. В частности, перед полномасштабным вторжением в Украину российский диктатор Путин делал идентичные заявления, отрицая агрессивные намерения, что сейчас наблюдается и в отношении стран Балтии.

Кроме того, сообщалось, что Россия уже начала первую фазу подготовки к стратегическому развертыванию войск у границ ЕС. По последним данным, Кремль существенно сократил сроки подготовки к возможному глобальному конфликту, переведя экономику на военные рельсы.

Также в Европе недавно смоделировали вероятное нападение РФ на Литву. Результаты моделирования показали, что ключевым фактором сдерживания является скорость реакции союзников по НАТО и готовность местных сил к первому удару.

