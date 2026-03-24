Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія готується до нових конфліктів у найближчі роки, - Зеленський

13:35 24.03.2026 Вт
2 хв
Президент України попередив про майбутні плани Кремля
aimg Костянтин Широкун
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Російська Федерація готується до нових збройних конфліктів вже у найближчі роки, також Кремль продовжує дестабілізацію у Європі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"РФ продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками. Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти", - заявив Зеленський.

За його словами, зупинити Росію можуть тільки всі разом: Америка, Європа, інші глобальні субʼєкти. Потрібні зустрічі на рівні лідерів, щоб справді все вирішити.

"Доручив команді максимально активно працювати з партнерами далі, щоб дипломатія була змістовною і щоб вирішувалися, зокрема, гуманітарні питання, такі як обміни військовополоненими", - додав глава держави.

Чи готується Росія до великої війни

Нагадаємо, раніше західні розвідки та аналітики вже попереджали про мілітаризацію РФ. Зокрема, перед повномасштабним вторгненням в Україну російський диктатор Путін робив ідентичні заяви, заперечуючи агресивні наміри, що зараз спостерігається і щодо країн Балтії.

Крім того, повідомлялося, що Росія вже розпочала першу фазу підготовки до стратегічного розгортання військ біля кордонів ЄС. За останніми даними, Кремль суттєво скоротив терміни підготовки до можливого глобального конфлікту, перевівши економіку на військові рейки.

Також в Європі нещодавно змоделювали ймовірний напад РФ на Литву. Результати моделювання показали, що ключовим фактором стримування є швидкість реакції союзників по НАТО та готовність місцевих сил до першого удару.

