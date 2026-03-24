Масштабные обстрелы Украины ударили по энергетике Молдовы: что известно

Вечером 23 марта из-за ударов России по Украине отключилась трансграничная линия электропередачи, которая соединяет энергосистемы Молдовы и Румынии. Ситуация остается нестабильной.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Что случилось

Примерно после 19:00 отключилась линия Исакча - Вулканешти - важный элемент региональной энергосистемы. Это подтверждают данные Moldelectrica (оператора передающей электросети в Молдове).

"В результате обстрелов критической инфраструктуры в Украине существует риск повреждения линии Исакча - Вулканешты, которая является важным элементом региональной и национальной энергосистемы", - сообщил Национальный центр управления кризисными ситуациями Молдовы.

Президент Майя Санду подтвердила последствия атаки.

"Ночью в результате ударов было прервано ключевое энергетическое сообщение Молдовы с Европой. Альтернативные маршруты уже налажены, но ситуация остается нестабильной. Ответственность за это несет исключительно Россия", - написала она в своем X.

Мэр Кишинева Ион Чебан также призвал жителей экономить электроэнергию и осудил агрессию России.

Премьер-министр страны Александр Мунтяну заявил в Х, что отключение линии электропередач поставило под угрозу энергетическую стабильность Молдовы.

"Альтернативные маршруты поставки существуют для предотвращения перебоев, но ситуация остается нестабильной", - добавил он.