Масштабные обстрелы Украины ударили по энергетике Молдовы: что известно
Вечером 23 марта из-за ударов России по Украине отключилась трансграничная линия электропередачи, которая соединяет энергосистемы Молдовы и Румынии. Ситуация остается нестабильной.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Что случилось
Примерно после 19:00 отключилась линия Исакча - Вулканешти - важный элемент региональной энергосистемы. Это подтверждают данные Moldelectrica (оператора передающей электросети в Молдове).
"В результате обстрелов критической инфраструктуры в Украине существует риск повреждения линии Исакча - Вулканешты, которая является важным элементом региональной и национальной энергосистемы", - сообщил Национальный центр управления кризисными ситуациями Молдовы.
Президент Майя Санду подтвердила последствия атаки.
"Ночью в результате ударов было прервано ключевое энергетическое сообщение Молдовы с Европой. Альтернативные маршруты уже налажены, но ситуация остается нестабильной. Ответственность за это несет исключительно Россия", - написала она в своем X.
Мэр Кишинева Ион Чебан также призвал жителей экономить электроэнергию и осудил агрессию России.
Премьер-министр страны Александр Мунтяну заявил в Х, что отключение линии электропередач поставило под угрозу энергетическую стабильность Молдовы.
"Альтернативные маршруты поставки существуют для предотвращения перебоев, но ситуация остается нестабильной", - добавил он.
Напомним, это не первый сбой в энергосистеме Молдовы из-за ситуации в Украине.
В конце января в стране произошел частичный блэкаут из-за обстрелов России,тогда на линии 400 кВ "Исакча - Вулканешты - МДРЭС" зафиксировали падение напряжения, что спровоцировало аварийный сбой.
