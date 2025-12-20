Россия сократила сроки подготовки к войне с Европой, - Буданов

Россия сократила сроки подготовки к возможной прямой агрессии против стран Европы и может быть готова к таким действиям уже в 2027 году.

По его словам, ранее в российских стратегических планах речь шла о 2030 году, однако эти сроки были пересмотрены и уменьшены. Наиболее вероятным направлением потенциальной агрессии Буданов назвал страны Балтии.

"Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027-й", - говорит Буданов.

Глава ГУР отметил, что мотивация Кремля лежит не только в военной плоскости, но и в глубоких исторически-психологических установках российского общества. Россия, по его словам, продолжает воспринимать себя империей, которая может существовать только за счет постоянного расширения влияния.

Буданов пояснил, что возможные направления агрессии для Москвы существенно ограничены.

"На севере - Северный Ледовитый океан и дальше по кругу - Америка. Не вариант, потому что будет больно. На востоке - Тихий океан и опять же Америка. Ответ тот же. На юге - Китай, будет вообще катастрофически - сухопутная граница, будут такие же условия, как вот у нас в войне с РФ, только для них. Остается только запад, который в их понимании, извините за фразеологизм, "зажрался", "больной", "хилый" и "нерешительный", - говорит Буданов

По оценке украинской разведки, в случае реализации таких планов страны Балтии могут оказаться под прямой оккупацией. В то же время Польшу, согласно имеющейся информации, Россия рассматривает как объект военных ударов без намерения дальнейшего захвата территории.