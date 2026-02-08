Россия готовит новое наступление на Украину, - ISW
Ситуация на фронте указывает на подготовку России к новому этапу войны, который может затронуть сразу несколько направлений. Аналитики фиксируют признаки того, что Кремль делает ставку на силовой сценарий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).
Россия планирует развернуть масштабные наступательные действия на юге и востоке Украины в летний период. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав действия российского военного командования.
В отчете отмечается, что для реализации этих планов Кремль намерен задействовать стратегические резервы, формирование которых продолжается с прошлого года.
При этом сам факт подготовки к наступлению рассматривается как очередное подтверждение отсутствия у Москвы реальной заинтересованности в прекращении войны.
Проблемы с резервами и ресурсами
Эксперты ISW подчеркивают, что, несмотря на заявленные намерения, Россия сталкивается с серьезными ограничениями.
По оценкам аналитиков, имеющихся резервов может оказаться недостаточно для полноценной подготовки и достижения заявленных военных целей.
РФ продолжает испытывать трудности с восполнением регулярных потерь личного состава, что снижает потенциал для проведения длительных и интенсивных операций.
Возможные направления ударов
Украинский военный обозреватель Константин Машовец ранее заявлял, что новое крупное наступление может стартовать уже в конце апреля 2026 года.
По его оценке, основное внимание российских войск может быть сосредоточено на направлениях Славянск–Краматорск или Орехов–Запорожье.
Он также отметил, что в ближайшие месяцы оккупанты могут попытаться занять выгодные позиции перед началом активной фазы летней кампании.
Тактический тупик
В отчете ISW обращается внимание на то, что на данный момент российские силы застряли на уровне тактических задач и не демонстрируют значимых успехов на указанных направлениях. Это ставит под сомнение способность РФ реализовать планы по масштабному наступлению в заявленные сроки.
