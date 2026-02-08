ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія готує новий наступ на Україну, - ISW

Україна, РФ, Неділя 08 лютого 2026 05:45
Росія готує новий наступ на Україну, - ISW Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Ситуація на фронті вказує на підготовку Росії до нового етапу війни, який може зачепити одразу кілька напрямків. Аналітики фіксують ознаки того, що Кремль робить ставку на силовий сценарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Інституту вивчення війни(ISW).

Росія планує розгорнути масштабні наступальні дії на півдні та сході України в літній період. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши дії російського військового командування.

У звіті зазначається, що для реалізації цих планів Кремль має намір задіяти стратегічні резерви, формування яких триває з минулого року.

При цьому сам факт підготовки до наступу розглядається як чергове підтвердження відсутності у Москви реальної зацікавленості у припиненні війни.

Проблеми з резервами і ресурсами

Експерти ISW підкреслюють, що, незважаючи на заявлені наміри, Росія стикається з серйозними обмеженнями.

За оцінками аналітиків, наявних резервів може виявитися недостатньо для повноцінної підготовки і досягнення заявлених військових цілей.

РФ продовжує зазнавати труднощів із поповненням регулярних втрат особового складу, що знижує потенціал для проведення тривалих та інтенсивних операцій.

Можливі напрямки ударів

Український військовий оглядач Костянтин Машовець раніше заявляв, що новий великий наступ може стартувати вже наприкінці квітня 2026 року.

За його оцінкою, основна увага російських військ може бути зосереджена на напрямках Слов'янськ-Краматорськ або Оріхів-Запоріжжя.

Він також зазначив, що найближчими місяцями окупанти можуть спробувати зайняти вигідні позиції перед початком активної фази літньої кампанії.

Тактичний глухий кут

У звіті ISW звертається увага на те, що наразі російські сили застрягли на рівні тактичних завдань і не демонструють значущих успіхів на зазначених напрямках. Це ставить під сумнів здатність РФ реалізувати плани щодо масштабного наступу в заявлені терміни.

Нагадуємо, що російські війська роблять спроби використати під час наступу на Костянтинівку тактичну модель, раніше задіяну на Покровському напрямку, випливає з аналізу Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначимо, що українські сили оборони зірвали спробу противника прорватися в районі Куп'янська-Вузлового, внаслідок чого було взято полонених, евакуйовано мирних жителів і отримано важливу розвідувальну інформацію.

