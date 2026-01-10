ua en ru
Россия атаковала Украину "Искандером" и более 120 дронами: сколько сбила ПВО

Суббота 10 января 2026 08:45
Россия атаковала Украину "Искандером" и более 120 дронами: сколько сбила ПВО
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 10 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 121 ударным дроном с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 94 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 9 января до утра 10 января россияне атаковали одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области и 121 ударным дроном типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым. Около 80 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на субботу, 10 января российские войска совершили очередную атаку по Кривому Рогу, нанеся удары по нескольким объектам инфраструктуры.

Из-за ночного обстрела без электроэнергии остаются отдельные микрорайоны Саксаганского и части Покровского района. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь и сейчас продолжаются.

В результате обстрела ранены два человека, один из них находится в состоянии средней тяжести.

Вчера ночью россияне нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

Всего в столице повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного обстрела и перегрузки сетей.

