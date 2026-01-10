Россия атаковала Украину "Искандером" и более 120 дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на 10 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 121 ударным дроном с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 94 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 9 января до утра 10 января россияне атаковали одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области и 121 ударным дроном типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым. Около 80 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.