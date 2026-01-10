Около 14 ударов за два часа. РФ атаковала критическую инфраструктуру Лозовой

Город Лозовая, Харьковской области, 10 января подвергся массированному удару врага с применением беспилотников типа "Герань". Повреждены жилые дома и критическая инфраструктура, один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram Харьковской областной прокуратуры.

"Каждый факт попадания и повреждения документируется для дальнейшего привлечения к ответственности", - отметили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В результате атаки пострадал 38-летний мужчина , который получил ранения.

Удары пришлись по жилым домам и критической инфраструктуре города.

Город Лозовая 10 января попал под массированную атаку врага в период с 10:20 до 12:40. Враг применил беспилотники "Герань-2" и "Герань-3", зафиксировано около 14 попаданий .

Удары по Харькову

Напомним, что в субботу, 10 января, Харьков снова всколыхнули взрывы. Местные власти сообщили о поражении одного из инфраструктурных объектов.

По данным местных пабликов, в городе было слышно несколько мощных взрывов. Одновременно Воздушные силы ВСУ предупредили о существующей ракетной опасности для Харьковской области.

Харьков практически ежедневно подвергается атакам российских захватчиков, которые используют ударные дроны, ракеты и авиабомбы.

Например, вечером 9 января враг нанес ракетный удар по Слободскому району. К счастью, обошлось без пострадавших, но были повреждены боксы и автомобили в гаражном кооперативе, а взрывная волна разбила окна в соседних многоэтажках.

Ранее, 5 января, Харьков также подвергся серии ударов: под обстрел попал Слободской район. Мэр города уточнил, что россияне целенаправленно атаковали энергетическую инфраструктуру.