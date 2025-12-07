Партизаны провели разведку Севастопольской бухты: обнаружены новые укрепления РФ
Партизанское движение "АТЕШ" провело разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
"Наши агенты продолжают сбор информации о ключевых военно-логистических объектах в оккупированном Крыму. Севастопольская бухта остается главным центром инфраструктуры Черноморского флота РФ", - пишут партизаны.
По информации источников "АТЕШ", россияне установили в бухте боновые заграждения и затопили баржи для создания препятствий морским дронам. Также в районе постоянно дежурят катера ЧФ РФ, которые осуществляют патрулирование акватории.
Собранные данные уже переданы Силам обороны Украины для анализа и возможного использования в оперативных целях. Агенты движения продолжают следить за изменениями в зоне и уточнять информацию.
Разведка "Атеш"
В последнее время агенты партизанского движения регулярно публикуют данные о важных объектах РФ.
Недавно агентура "АТЕШ" проникла в расположение подразделения противовоздушной обороны россиян возле Санкт-Петербурга. Это ПВО прикрывает город и стратегически важные объекты Северо-Западного региона РФ.
Также разведчики движения "Атеш" обнаружили ремонтно-восстановительную базу оккупантов на Херсонщине, а впоследствии Силы обороны Украины ее успешно ликвидировали.
Ранее украинские партизаны провели разведку стратегической нефтебазы РФ в Воронеже, которая поставляет топливо для вражеской армии на двух направлениях.