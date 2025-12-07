Партизаны провели разведку Севастопольской бухты: обнаружены новые укрепления РФ

Партизанское движение "АТЕШ" провело разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Наши агенты продолжают сбор информации о ключевых военно-логистических объектах в оккупированном Крыму. Севастопольская бухта остается главным центром инфраструктуры Черноморского флота РФ", - пишут партизаны.

По информации источников "АТЕШ", россияне установили в бухте боновые заграждения и затопили баржи для создания препятствий морским дронам. Также в районе постоянно дежурят катера ЧФ РФ, которые осуществляют патрулирование акватории.

Собранные данные уже переданы Силам обороны Украины для анализа и возможного использования в оперативных целях. Агенты движения продолжают следить за изменениями в зоне и уточнять информацию.